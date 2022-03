Ruský opozičný politik a aktivista Iľja Jašin (38) zdieľal na sociálnej sieti srdcervúce fotografie malých detí, ktoré vyšli do ulíc so svojimi rodičmi, aby vyjadrili nesúhlas s vojnou na Ukrajine. Ako píše britský denník Daily Mail, na záberoch to vyzerá tak, že polícia deti zatkla, posadila do zadnej časti policajnej dodávky a odviezla.

Podľa výpovede svedkov držali niektoré z nich transparenty s nápisom "Žiadna vojna" alebo "Ukrajina plus Rusko rovná sa láska". Iné deti zas chceli ísť so svojimi rodičmi položiť kvety na ukrajinské veľvyslanectvo.

Podľa organizácie OVD-Info, ktorá sleduje protesty v krajine, ruská polícia doteraz zadržala takmer 7 000 ľudí v 50 mestách. "Toto je Putinovo Rusko," napísala na Facebooku, pričom dodala, že čochvíľa ruská propaganda obviní rodičov, že svoje deti zaťahajú zbytočne do politiky.

Na protestoch v Rusku už zatkli vyše 7-tisíc ľudí. Zdroj: NurPhoto

Iľja Jašin je bývalý politik, ktorému v roku 2021 zakázali kandidovať, pretože ho v Rusku označili za „extrémistu“ pre podporu ruského opozičného politika Navaľného.

Po celom Rusku sa už vyše týždňa konajú protesty, na ktorých demonštranti vyjadrujú nesúhlas s Putinovou inváziou na Ukrajinu. Do ulíc vyšli ľudia aj na Slovensku, v Budapešti, v Prahe, vo Viedni, v Londýne, v Austrálii či vo vzdialenom Los Angeles.

