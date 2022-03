Zopakuje sa HISTÓRIA? NOVÉ FOTO z Černobyľa deň po výbuchu naháňajú hrôzu, experti sa ZHODLI! ×

Ruská armáda obsadila jadrovú elektráreň v Černobyli 24. februára a o deň na to už obletela svet správa o úniku nadmernej radiácie. Podľa odborníkov sa nie je čoho obávať, no mnohí si aj tak myslia, že jadrová elektráreň, ktorá sa v roku 1986 zapísala čiernym písmom do histórie, neveští v obkľúčení ruskej armády nič dobré. Čo by sa stalo, keby sa Rusko predsa len rozhodlo elektráreň bombardovať? V súvislosti s obsadením elektrárne sa najnovšie objavili aj nové, doposiaľ nikdy nevidené fotografie z Černobyľa.