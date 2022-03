FOTOREPORTÁŽ Ukrajinské zábery vojnovej hrôzy a 168 hodín, ktoré otriasli svetom

Vojna zo po prvých dvoch svetových konfliktoch nezmizla, no držala sa dostatočne ďaleko od Slovenska na to, aby sme zabudli, že existuje. To sa však zmenilo 24. februára, keď Rusko zaútočilo na svojho – a tiež nášho – suseda. Upozorňujeme, že FOTOgrafie a VIDEOmateriál uverejnené v článku nie sú vhodné pre maloletých čitateľov a ľudí s citlivou povahou.