TOTO nie sú vojaci, ale vystrašené deti! Ruskí okupanti plačú, sú hladní a chcú ísť domov

Od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu uplynulo už sedem dní. To, čo spočiatku pôsobilo ako sebaistý útok veľmoci, sa postupne mení. Na sociálnych sieťach sa objavuje čoraz viac fotografií a videí zajatých ruských vojakov, ktorí s plačom priznávajú, že o vojenskom útoku nevedeli, sú hladní a majú strach. Prezident Ukrajiny Zelenskyj potvrdil, že muži, ktorí bojujú v ruských uniformách, nie sú bojovníci veľmoci, ale sú to sú to zmätené a vystrašené deti. Ukrajinci jednému z takých vojakov dokonca ponúkli horúci čaj a nechali ho zatelefonovať jeho matke. Je až neuveriteľné, ako ľudsky sa dokázali zachovať k mladému mužovi napriek tomu, že patrí medzi okupantov ich krajiny.