Nostradamus, vlastným menom Michel de Nostredame, bol francúzsky lekár a astrológ, ktorý sa preslávil svojimi predpoveďami. Okrem smrti princeznej Diany predpovedal aj príchod migrantov do Európy, útok na dvojičky či ekonomickú krízu. Jedna z jeho predpovedí dokonca naznačuje 27 rokov trvajúcu vojnu. Vyplnia sa jeho desivé proroctvá?

Názory expertov na Nostradamusa či napríklad Babu Vangu sa už dlhé roky rozchádzajú. Samozrejme, nikto s istotou nevie povedať, či mal tento francúzsky lekár skutočne dar "predpovedať budúcnosť", no napriek tomu má vo svete množstvo fanúšikov. Nostradamus svoje proroctvá spísal vo forme tzv. „quatrainov“, teda štvorveršových strof či rovno celých básní.

Jeho 942 proroctiev pokračuje až do roku 3793 a predpovedajú tretiu svetovú vojnu, príchod tretieho ancikrista či prírodné katastrofy, ktorým sme boli svedkami aj uplynulý rok. O predpovediach Nostradamusa na rok 2022 písal v roku 2021 aj portál Yearly-horoscope. Proroctvo o tretej svetovej vojne a príchode tretieho ancikrista však dnes v súvislosti s vojnou na Ukrajine naháňa strach. Výklady jeho proroctiev o tretej svetovej vojne sa však objavili skôr, ako sa začala vojna na Ukrajine.

A podľa jeho ďalších proroctiev to môže byť dokonca ešte ďaleko horšie! „Tretí antikrist čoskoro prepadne hneď tri krajiny. Jeho vojna potrvá 27 krvavých rokov. Kto nepôjde s ním, bude usmrtený, zajatý alebo uvrhnutý do vyhnanstva. Krv ľudských tiel zafarbí vodu do červena, na zem sa znesie krupobitie," píše sa podľa webu Život v Česku.cz v knihe Nostradamus - Príchod Apokalypsy.

Podľa konšpirátorov by práve tretím ancikristom mohol byť ruský prezident Vladimír Putin, ktorý uplynulý štvrtok rozpútal vojnu na Ukrajine. Ďalšie verše z knihy neveštia tiež nič dobré. „Východ oslabí Západ. Námorné bitky zlyhajú vo chvíli najväčšej potreby. Veľký muž bude zničený bleskom. Zlý skutok predvídaný nositeľom petície," veštil už pred mnohými rokmi.

"Problémom je, že Nostradamove komplikované štvorveršia pracujú s náznakmi či metaforami, konkrétny obsah im dávajú práve až vykladači, ktorí chcú nájsť dôkaz, že niektoré historické udalosti skutočne predpovedal. Ríšsky minister propagandy Joseph Goebbels (1897 – 1945) vraj napríklad veril, že francúzsky prorok predpovedal víťazstvo Nemecka vo svetovom konflikte. Po roku 2001 zase niektorí vykladači spájali jeho predpovede s teroristickým útokom na Spojené štáty americké z 11. septembra," uviedol český web zivotvcesku.cz.

Či sa jeho proroctvá vyplnia v roku 2022 nikto netuší. Jedno je však isté. Také krviprelievanie, akého sme dnes svedkom na Ukrajine Európa nezažila desaťročia.

