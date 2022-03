Žiadna prechádzka rajskou záhradu! Vojvoda a vojvodkyňa z Cambridgea museli v rámci osemdňového turné po Karibiku riešiť nepríjemnosti, na aké nie sú zvyknutí. Kate Middleton (40) a princa Williama (39) poväčšine všade vítajú otvorenou náručou a ich prítomnosť je považovaná za česť a dôvod na oslavu – to však neplatí, keď ide o stredoamerický štát Belize. Tam ich chceli po prílete z Londýna hnať preč! V rámci turné si Kate a William užili aj nevšedné dobrodružstvo plné adrenalínu. Vojvoda a vojvodkyňa sa navliekli do neoprénu a skočili medzi žraloky.

Prvú časť turné musel dokonca kráľovský pár zrušiť pre protesty proti plánom pristáť vrtuľníkom na miestnom futbalovom ihrisku. Niežeby obyvatelia Belize tak veľmi milovali futbal, no mnohí obyvatelia dodnes zazlievajú britskej monarchii kolonializmus a otrokárstvo. Rovnako je na tom Jamajka, kam mali manželia v pláne odletieť. Ostrovný štát, ktorý slávi 60. výročie svojej nezávislosti, dokonca žiada, aby im britská koruna zaplatila „otrokárske reparácie“.

Zdroj: Pool

Nuž, Kate je síce majsterka zbližovania, jej šarm, bezprostrednosť a dobrá nálada sú nákazlivé, no obávame sa, že tu jej srdečná povaha v kombinácii s vkusným šatníkom veľmi nepomôžu. Alebo že by…? Vyzeralo to totiž tak, že napriek počiatočnej „zlej krvi“ sa väčšina Belize z tejto vzácnej návštevy predsa len tešila. Ešte v nedeľu navštívili „Williamovci“ rodinnú kakaovú farmu a dozvedeli sa o zložitom procese výroby čokolády, ktorý si vojvodkyňa Kate aj vyskúšala, keď sa vrhla na drvenie kakaových bôbov. Ako hovoríme – majsterka bezprostrednosti! Počas sprievodných osláv sa potom v letných kvetinových šatách vrhla na tanečný parket a spolu s manželom to v spoločnosti domorodcov poriadne roztočili. Po veselej zábave plnej tanca a ochutnávania tradičných jedál sa v pondelok ráno vrhol manželský pár do ďalšieho dobrodružstva.

Zdroj: Pool/Samir Hussein

Catherine a Will navštívili podpornú jednotku výcviku britskej armády a naučili sa tipy na prežitie v tropickej džungli – zrejme preto, ak by sa náhodou ich sprievodca predsa len rozhodol nechať ich kdesi v pralese. Okrem stavania improvizovaného prístreška z prírodných materiálov si vyskúšali aj rozkladanie ohňa či to, ako si zadovážiť pitnú vodu.Dvojica ďalej pokračovala spoznávaním histórie starovekého mayského archeologického náleziska Caracol, ktoré sa nachádza v lese Chiquibul, a nahliadla do najvyššej umelo vytvorenej stavby v krajine – známej ako „nebeský palác“. K večeru Kate vymenila pohodlné nohavice a biele tričko za niečo spoločenskejšie a obliekla si trblietavú ružovkastú róbu v hodnote 3 000 eur, aby sa zúčastnila na špeciálnej recepcii v mayských ruinách. Asi nemusíme hovoriť, že medzi domorodcami trochu v tej ružovej vyčnievala.

Anketa V ktorom outfite to vojvodkyni ate pristalo najviac? V bielom tričku a nohaviciach. 0% V spoločenských šatch. 0% V letných kvetinových šatách. 100% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Skočili medzi žraloky

"Belize je domovom druhého najväčšieho bariérového útesu na svete. Hoci sú účinky zmeny klímy evidentné, vláda Belize a komunity v celej krajine si zaslúžia obrovské uznanie za svoje úsilie o obnovu tohto neuveriteľného morského prostredia – so záväzkom chrániť 30 % z neho do roku 2030. V nedeľu sme mali to šťastie stráviť čas potápaním v South Water Caye, priamo nad veľkolepým Belize Barrier Reef. Bolo to privilégium, vidieť na vlastné oči, ako sa tu vykonáva popredná svetová práca na ochranu oceánov," napísal kráľovský pár na Instagrame k videu, na ktorom sa potápajú so žralokmi.

V rámci turné si v utorok na Jamajke užili aj zábavný program. Absolvovali stretnutie s jamajskými bobistmi, fotili sa s fanúšikmi, spievali a bubnovali. Vojvodkyňa dokonca vystriedala niekoľko šiat, ktoré farebne ladili s jamajskou vlajkou.