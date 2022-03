FOTO Má pred 60-kou a vyzerá ako MLADICA: Obľúbená herečka Sandra Bullock šokovala výzorom! ×

Americká filmová herečka Sandra Bullock (57), ktorá sa dostala do povedomia v 90. rokoch filmami ako Nebezpečná rýchlosť či Miss špeciálny agent, zavítala do nočnej šou Stephena Colberta. Azda málokto by povedal, že aj tri roky pred 60. narodeninami vyzerá stále mlado a jej štíhlu figúru by jej mohla závidieť nejedna herečka v Hollywoode!