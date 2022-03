Po ťažkom rozvode a boji o deti prichádza ďalšia rana pre herečku Angelinu Jolie. Podľa magazínu In Touch sa totiž jej exmanžel herec Brad Pitt dáva znova dokopy s expartnerkou Jennifer Aniston. Podľa zahraničného magazínu by sa dokonca dvojica mala nachádzať na jednom z najromantickejších miest sveta.

Bývalí manželia Jennifer Aniston (53) a Brad Pitt (58) údajne v Paríži znovu prebúdzajú svoju niekdajšiu veľkú lásku, uvádza americký magazín In Touch. Zatiaľ, čo Jennifer v meste lásky natáča druhý diel krimi komédie Vražda na jachte, Brada je vraj často vidieť v múzeách a kaviarňach.

Zdroj: Northfoto

„Nie je náhoda, že Brad a Jenn sú obaja v Paríži v rovnakom čase,“ povedal In Touch zdroj blízky Bradovi Pittovi. Herecké hviezdy sa vraj spoločne ubytovali v luxusnom hoteli Four Seasons, iba pár krokov od Champs-Élysées. „Už mesiace sa schovávajú v hotelovom penthouse,“ prezradil zdroj. Apartmán podľa nemeckého Bildu pritom vyjde na neuveriteľných 25-tisíc dolárov za noc. „Každú chvíľu chodia von na večeru, do kaviarní alebo na výtvarné kurzy. Väčšinou sú však veľmi diskrétne. Keď Jen pracuje, Brad robí svoje veci,“ povedal zdroj z okolia dvojice. Nemenovaný zdroj uviedol, že dvojica si dokonca naplánovala šesť mesiacov, ktoré majú stráviť spolu a potom uvidia, čo sa medzi nimi udeje. Jennifer mala nedávno dokonca navštíviť zámok Miraval v južnom Francúzsku, ktorého polovicu vlastní Pitt.

Druhú polovicu vlastnila ešte donedávna Angelina. Svoj podiel však pred štyrmi mesiacmi predala ruskému podnikateľovi, čo sa Pittovi nepáčilo.

Angelina Jolie a Brad Pitt na archívnej fotke. Zdroj: TASR/AP

Jennifer a Brad boli pritom od roku 1998 považovaní za jeden z najkrajších párov Hollywoodu. Ich láska stroskotala až v roku 2016. Herec po ich rozchode priznal závislosť od alkoholu, no o rozpade ich vzťahu sa hovorilo hlavne v súvislosti s jeho náklonnosťou k hereckej kolegyni Angeline Jolie. Kto vie, možno predsa len stará láska nehrdzavie a Brad a Jenn to dajú skutočne znova dokopy.