Speváčka Britney Spears sa netají tým, že by rada priviedla na svet aj svoje tretie dieťatko. Ešte donedávna jej to nebolo umožnené pre prísne opatrovníctvo jej otca a vnútromaternicové teliesko, ktorého odstránenie mala zakázané. Po zrušení opatrovníctva sa však znova slobodná Britney viackrát vyjadrila, že by rada znova otehotnela.

Teraz prekvapila fanúšikov, keď zdieľala niekoľko fotografií, na ktorých si hladí bruško. Dohady o tom, či je speváčka tehotná, rozprúdilo najskôr v piatok tajomné video tehotenského bruška, na ktorom sú zaznamenané pohyby bábätka. "Mami, chcem ísť von," napísala speváčka k zverejnenému videu.

Ako sa však ukázalo, na videu nebola samotná speváčka. Britney si ho požičala od inej užívateľky Instagramu, ktorú v komentári k videu aj označila. Séria fotografií v čiernom dvojdielnom komplete však špekulácie o jej tehotenstve nevyvrátila. Britney má na zverejnených záberoch vypuklé bruško, ktoré si pridržiava alebo láskyplne hladí. Speváčka zatiaľ informácie o možnom tehotenstve oficiálne nepotvrdila ani nevyvrátila.

Pred pár týždňami sa však na sociálnej sieti Instagram sťažovala na nevoľnosti spôsobené, ako to opísala, "chrobáčikom v bruchu." To, či boli nevoľnosti spôsobené virózou alebo je speváčka skutočne tehotná, sa ukáže až v najbližších týždňoch. Ktovie, možno sa predsa len Britney a jej snúbencovi Samovi Asgharimu (27) zadarilo.