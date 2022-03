Svoju romantiku posunuli na vyšší level! Latino hviezda Jennifer Lopez a herec Ben Affleck, ktorí sa dali opäť dokopy po 17 rokoch, sa už dlhšie obzerajú po novom bývaní. Ako sa zdá, po mesiacoch hľadania si konečne našli svoj vytúžený domov, do ktorého sa plánujú nasťahovať aj so svojimi deťmi.

Luxusná štvrť Bel Air, ktorá sa nachádza v hviezdnom Los Angeles, učarovala aj Benovi a jeho milovanej Jennifer. Podľa informácií britského denníka Daily Mail majú v pláne kúpiť rozsiahle sídlo v hodnote 65 miliónov dolárov, ktoré má tzv. nekonečný bazén, vlastný wellness, ale aj golfové ihrisko.

Vo vile je dostatok miesta pre všetkých

Do obrovského sídla sa však neplánujú nasťahovať sami, ale aj so svojimi deťmi. Jennifer má z manželstva so spevákom Marcom Anthonym dve deti, 14-ročnú Emme a rovnako starého syna Maximiliana. Ben má s bývalou manželkou Jennifer Garner tri deti, a to Violet (16), Seraphinu (13) a Samuela (10). Vo vile sa pritom nachádza až 10 spální a 17 kúpeľní, čiže miesta bude dostatok pre všetkých.

Jennifer Lopez so svojimi deťmi. Zdroj: Instagram Jennifer Lopez

Súčasťou ich novej rezidencie bude aj hlavná kuchyňa, kuchyňa na catering a ďalšie dve osobitné kuchyne pre zamestnancov a hostí. Za spomenutie určite stojí aj veľký bazén s dych berúcim výhľadom na celé mesto.

