Rusko je dnes, spolu so Severnou Kóreou, najizolovanejšou krajinou sveta. Ekonomické a politické sankcie v kombinácii s bojkotom veľkých korporácií zapríčinili, že už tak paranoidný Vladimir Putin (69) – ktorý si posledné roky drží od tela dokonca aj ľudí z vlastných dôveryhodných kruhov – ešte viac „osirel“. Nie vždy bol však šéf Kremľa takýto. V dávnych časoch, keď ešte Krym patril Ukrajine, sa ruský líder rád bratríčkoval s hollywoodskymi hviezdami. A tie sa s ním rady fotili a ukazovali, v ostrom kontraste k dnešku, kedy by väčšina z nich radšej prešla na druhú stranu ulice.

Celebrity ako francúzsky Obelix Gérard Depardieu či americký majster bojových umení Steven Seagal patria medzi Putinových obdivovateľov dodnes. Obaja žijú v Moskve, majú čestné ruské občianstvo a netaja sa sympatiami ku Kremľu.

VIDEO: Putin a jeho spevácke vystúpenie s celebritami

Po invázii na Ukrajine síce obaja trochu cúvli – Depardieu vyzval na ukončenie bojov a Seagal hľadá vinníka v tretej strane, zrejme v USA. Putina však verejne neodsúdil ani jeden a rovnako to nespravil ani ďalší hollywoodsky akčný hrdina Mickey Rourke, ktorého britský denník The Guardian zaradil – spolu so zvyšnými dvomi hercami – do skupiny „Putinových užitočných idiotov“.

Pokračovanie nájdete na ďalšej strane >>>