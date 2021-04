FOTO Kto je ZÁHADNÁ LADY, ktorá pomiatla hlavu Philipovi? Alžbeta pozvala Romsey aj na pohreb! ×

Princ Philip strávil celý život v tieni kráľovnej Alžbety! Aj to mohlo byť dôvodom, prečo sa medzi múrmi Buckinghamského paláca špekulovalo o jeho nevere. To, či ju skutočne podvádzal, sa už síce nikdy nedozvieme, no jedno je predsa len isté. Philip na svoju Romsey, neskôr lady Brabourne, nedal nikdy dopustiť!