Meghan zrejme neobchádzajú maniere ani po výbušnom rozhovore s Oprah, v ktorom kráľovskej rodine poriadne naložila! Na pohrebe manžela britskej kráľovnej princa Philipa sa vraj nezúčastní preto, lebo je v pokročilom štádiu tehotenstva a lekár jej cestovanie neodporučil. No je to skutočne tak?

Britské médiá obletela fotografia bodygarda, ktorý sa počas Harryho neprítomnosti bude starať o Meghan. Tá po jeho odchode do Londýna zostala vo vile v Beverly Hills so synom Archiem úplne sama, len so sympatickým svalnáčom, ktorý sa bude starať o jej bezpečnosť.

Po rozhovore s americkou moderátorkou Oprah si totiž Meghan pohnevala nielen všetkých Britov, ale aj členov britskej kráľovskej rodiny. Kráľovskí experti si preto myslia, že Meghan sa na svoje tehotenstvo len vyhovára a bojí sa, že by medzi členmi rodiny nebola vítaná. To, že si vymýšľa, si myslia aj samotní Briti.

Princ Harry a Meghan Markle si vraj na dôležité interview vybrali kreslá podľa vlastného vkusu. Zdroj: bbc.com

Na pohreb nie, na oslavu, to ÁNO

V roku 2019, keď čakala syna Archieho a bola v siedmom mesiaci, totiž odletela z Londýna do New Yorku na oslavu svojho nenarodeného dieťatka. Oslava sa konala v luxusnom hoteli Upper East Side a Meghan ju oslávila skutočne vo veľkom štýle. Prenajala si luxusný poschodový apartmán, pozvala hollywoodske celebrity a keďže do New Yorku odletela súkromným lietadlom, jej krátky výlet vyšiel kráľovskú pokladnicu na pol milióna eur. „Na oslavu letieť mohla, ale na pohreb manžela britskej panovníčky nie?” nešetrili Briti Meghan na sociálnych sieťach

