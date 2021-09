Prvú dámu USA Jill Biden (70) ešte pred nástupom jej manžela Joea Bidena do úradu prirovnávali ľudia k jej predchodkyni Melanii Trump. Keďže Jill je od nej až o 19 rokov staršia, mnohí si mysleli, že na rozdiel od štýlovej Melanie nebude držať krok s módou - čo sa na najnovších fotografiách aj potvrdilo!

Nie je to prvýkrát, čo prvá dáma USA na seba strhla pozornosť práve pre svoj outfit! Ako sa zdá, po prvom veľkom trapase so silonkami si Jill dáva väčší pozor na to, čo si oblečie a snaží sa zbytočne nestrhnúť na seba pozornosť. Na najnovších fotografiách z Bieleho domu má prvá dáma oblečené obyčajné biele džínsové nohavice, biele sako a čierne topánky. Až je človeku ťažko uveriť, že v jednoduchom outfite sa pod rúškom skutočne skrýva prvá dáma USA!

Svoj prvý veľký prešľap si Jill Biden spravila začiatkom apríla tohto roku, keď sa vracala z Kalifornie do Bieleho domu. Na letisku vo Washingtone sa ukázala v čiernom outfite, ktorý na prvý pohľad nepôsobil zaujímavo, avšak pozornému oku neuniklo, že Jill mala na nohách čierne vzorované silonky.

Prvý trapas

Jill Biden vo vzorovaných pančuškách. Je to vhodný outfit pre prvú dámu USA? Zdroj: Profimedia

Anketa Myslíte si, že Jill Biden zvolila vhodný outfit ako prvá dáma USA? Áno, vyzerala vynikajúco! 41% Áno, ale tie punčochy si mohla odpustiť. 2% Nie, mala by sa obliekať elegantnejšie! 57% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Zatiaľ čo jedna polovica Američanov sa novej prvej dámy zastala, tá druhá sa na odvážnej Jill poriadne vybúrila. „Rozhodne to nie je vhodný outfit pre prvú dámu. Melania by si nič také neobliekla, a keby aj hej, určite by vyzerala lepšie," odznelo na sociálnych sieťach.

Koncom apríla, počas prezidentskej návštevy vysokej školy Sauk Valley v Dixone v štáte Illinois, si však pre istotu žiadne silonky neobliekla napriek tomu, že vonku nebolo najteplejšie.

Druhý trapas

Jill, kde si nechala pančuchy? Prvá dáma USA si o niekoľko dní pre zmenu radšej neobliekla žiadne pančušky. Zdroj: Profimedia

