Memoáre z pera bývalej pravej ruky Melanie Trump vyjdú spísané v publikácii „I'll Take Your Questions Now: What I Saw In The White House“ (Vaše otázky, prosím: Čo som videla v Bielom dome už 5. októbra.

Ich autorkou je Stephanie Grisham, ktorá bola kedysi nielen cenenou pomocníčkou prvej dámy, ale aj jej dobrou kamarátkou. Všetko sa však zmenilo po tom, čo demonštranti, podporovaní Trumpovým popieraním výsledkov volieb, vtrhli do Kapitolu.

Hoci Stephanie Melaniu nahovárala, aby vystúpila s prejavom a vyzvala nepokojné davy Američanov, aby skončili s výtržnosťami, Trumpova manželka odmietla a radšej sa venovala foteniu a iným kratochvíľam. Násilie v Kapitole nakoniec verejne odsúdila až po niekoľkých dňoch.

Pre Stephanie to však bol budíček. Chladná reakcia prvej dámy na to, čo sa 6. januára stalo vo Washingtone, D.C., jej personalistku motivovala k rezignácii. Grishamová odišla, zákulisné informácie o svojej bývalej šéfke si však vzala so sebou a teraz ich vydáva ako knihu.

Ešte pred samotným vydaním novinárom poskytla krátku ukážku, ktorá pojednáva o osudovej volebnej noci. Práve vtedy totiž Donald Trump vyhlásil, že výsledkom volieb neverí a že v skutočnosti zvíťazil on.

Melania verila Donaldovým bludom

