Má more nového kráľa? Len pred pár týždňami roztrhal žralok v Egypte ruského turistu († 23), no dnes je postrachom Červeného mora už iné zviera, ktoré nedávno spôsobilo obrovský rozruch nielen vďaka svojej vysokej inteligencii, ale aj desivému vzhľadu!

Zábery tohto morského tvora, ktorý neľútostne uhryzol potápača do nohy, sa rýchlo rozšírili po celom internete a viacerí ľudia zostali v šoku, že takéto neobyčajné stvorenia obývajú našu planétu, píše britský portál The Sun.

K incidentu došlo pri pobreží Sharm El Sheikh v Egypte. Podľa dostupných informácií bol potápač súčasťou skupiny ďalších dobrodruhov, ktorí sa rozhodli prebádať pobrežné more.

Počas potápania sa dostali do blízkosti silného prúdu, ktorý ich prinútil zmeniť smer. No čo títo odvážni ľudia netušili, bolo, že sa práve približovali k miestu, kde sa nachádzalo hniezdo s vajíčkami tejto desivej ryby. A práve to zobudilo samca z čeľade ostňovcovité, ktorý mal v sebe zakódované ochranné inštinkty a silné agresívne reakcie.

Ryba začala bezohľadne prenasledovať skupinu potápačov, čo medzi nimi vyvolalo paniku a hrôzu. Jeden z nich sa dokonca vyjadril, že si myslel, že ryba odplávala, no náhle pocítil, že sa mu niečo zahryzlo do nohy. Potápač opísal morského tvora ako škaredú rybu so zubami podobnými tým ľudským.

„Ich zuby sú príliš veľké, no ich ústa sú veľmi malé. Vyzerá to, akoby mali zubnú protézu alebo niečo podobné," dodal vystrašený potápač. Po uhryznutí zostali na jeho nohe modrina a malá rana so stopami zubov.

V tropických a subtropických vodách žije okolo 40 druhov týchto rýb, ktoré sa vyznačujú nádhernou farebnosťou a nebezpečnými schopnosťami.

Svojimi tvrdými zubami a mocnými čeľusťami sa dokážu postaviť aj morským ježkom alebo krabom. Niektoré z najväčších druhov tohto morského predátora dosahujú až 100 centimetrov a žijú vo východnom Pacifiku, od Mexika až po Čile.

