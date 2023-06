Upozorňujeme, že obsah článku, najmä FOTO a VIDEO, nie sú vhodné pre maloletých čitateľov a ľudí s citlivou povahou >>

Vladimir Popov, ilustrátor na voľnej nohe, zomrel po brutálnom útoku žraloka v hotelovom rezorte Dream Beach. Ako informuje denník Daily Mail, tragickú udalosť bol prinútený sledovať aj otec obete, Jurij Popov, ktorý tvrdí, že si v osudový deň išli so synom spoločne oddýchnuť na pláž. Idylka sa však za pár sekúnd zmenila na scénu ako vystrihnutú z hororu.

Otec so zlomeným srdcom povedal, že Vladimirovi nevedel nikto pomôcť. "Aký druh pomoci môžete poskytnúť?" povedal sa Jurij s tým, že sa celá tragédia mala odohrať behom 20 sekúnd.

Popov starší uviedol, že jeho syn vo svojich posledných momentoch kričal "ocko, zachráň ma" pred tým, ako ho zviera stiahlo pod vodu. Zdrvený otec však mohol tragédiu iba bezmocne sledovať, keďže svojmu synovi už, bohužiaľ, nemal ako pomôcť.

Bezpečná pláž

"Toto je absolútne smiešna náhoda, pretože je to bezpečná pláž. Okolo sú lode a jachty. Nikdy sa to tam nestalo. Zvyčajne útočia na divokých plážach. Je to len nejaký zlý osud," uviedol šokovaný otec obete.

Hurghada je obľúbenou destináciou českých a slovenských turistov. Vladimir podľa Daily Mailu nie je prvým človekom, ktorého v rezorte zabil žralok. Iba minulý rok malo zviera vo vode napadnúť 68-ročnú Rakúšanku, ktorá vo vode prišla o ruku a nohu. Síce sa žene podarilo dostať na breh, ale tam po krátkom čase zomrela.

Žraloka miestni chytili, pomstili sa mu >>>