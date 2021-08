Dve explózie a viac ako 100 mŕtvych! Výbuch pred medzinárodným letiskom v Kábule neprežilo ani 13 amerických vojakov, ktorí pomáhali bezbranným Afgancom čakajúcim na záchranu. K samovražedným útokom sa prihlásila teroristická organizácia Islamský štát (IS). UPOZORŇUJEME, ŽE FOTOGRAFIE V ČLÁNKU NIE SÚ VHODNÉ PRE ĽUDÍ S CITLIVOU POVAHOU!

Okolím medzinárodného letiska v Kábule otriasli vo štvrtok večer dve obrovské explózie, ktoré si podľa BBC vyžiadali najmenej 100 mŕtvych. Podľa afganských úradov si útoky vyžiadali približne 150 zranených a do nemocníc stále pribúdajú ďalší a ďalší zranení. Islamský štát podľa agentúry Reuters uviedol, že jeden z jeho samovražedných atentátnikov sa zameral na "prekladateľov a spolupracovníkov americkej armády".

Aj keď USA a Veľká Británia vydali vo štvrtok ráno varovanie pred samovražednými útokmi s odporúčaním, aby sa ich občania nezdržiavali v okolí letiska, mnohí neposlúchli a v tlačenici pred letiskom zostali aj napriek hrozbe. Štvrtkové útoky boli cielené na Abbey Gate na medzinárodnom letisku, kde americkí vojaci pomáhali s evakuáciou a na hotel Baron, ktorí sa nachádza neďaleko letiska a pri ktorom sa pred odchodom na letisko hromadia davy Afgancov, Britov a Američanov.

Útoky v Kábule si vyžiadali vyše 100 mŕtvych. Nemocnice sú preplnené. Zdroj: TASR/AP

Po dvoch štvrtkových explóziách vypukol na ulici chaos a ľudia sa snažili dostať do bezpečia. Niektorí umreli bezprostredne hneď po útoku, iní v tlačenici alebo počas prevozu do nemocnice. Skazu, ktorú samovražední atentátnici spôsobili, odhalilo až ranné svetlo. Pri Abbey Gate boli na zemi porozhadzované kusy zakrvaveného oblečenia, zničené autá a to najhoršie - mŕtve telá Afgancov, ktorí čakali na evakuáciu.

MZVEZ v Kábule neeviduje obete spomedzi Slovákov

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR neeviduje v súvislosti so štvrtkovými (26. augusta) útokmi pri letisku v afganskej metropole Kábul obete spomedzi občanov Slovenskej republiky, respektíve Afgancov s väzbami na SR. Ministerstvo zároveň v piatok teroristické útoky v Kábule odsúdilo. Slovensko podľa ministerstva nebude nikdy akceptovať útoky teroristov na civilné obyvateľstvo a medzinárodné sily, ktoré vykonávajú humanitárnu operáciu. Útok označilo za neakceptovateľný čin, za ktorý má byť vyvodená zodpovednosť.

Prečítajte si aj: