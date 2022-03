FOTO Aktivisti vtrhli do vily ruského oligarchu a nemohli uveriť vlastným očiam: No ty brďo! ×

Zákon zobrali do vlastných rúk! Squatteri obsadili v Londýne luxusnú rezidenciu na námestí Belgrave, ktorú vlastní ruský oligarcha Oleg Deripaska (54). Skupina demonštrantov vyhlásila, že budova by mala slúžiť ako centrum pre utečencov, ktorí sa snažia dostať z Ukrajiny do bezpečia.