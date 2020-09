Kensingtonský palác pri príležitosti jedinečnej návštevy v dome princa Williama (38) a vojvodkyne Kate (38) zverejnil nové zábery rodinky Middletonovcov. Najväčšiu radosť mala nepochybne trojica súrodencov, no ostošesť sa vyškieral aj samotný dedič anglického trónu.

Vzácnym hosťom v domácnosti Kate a Williama bol nedávno britský odborník na krásy sveta, 94-ročný David Attenborough. Tento kultový prírodovedec a moderátor dokumentov Middletonovcom priamo na záhrade premietol svoje najnovšie dielo – a najväčšiu radosť z tejto návštevy mali súrodenci George, Charlotte a Louis.

Jednoznačne najväčším fanúšikom bol George (7), ktorému Attenborough ukázal vzácnu fosíliu – 23 miliónov rokov starý zub prehistorického megalodona, najväčšieho žraloka, aký kedy existoval.

Otázky na znalého odborníka však mali všetky tri deti a princezná Charlotte (5) neraz pri odpovediach neskrývala úžas a nadšenie. Podľa Kensingtonského paláca boli kráľovskí súrodenci z premietania a návštevy v siedmom nebi, pretože všetci traja zbožňujú dinosaurov. Ktovie, možno sa jedného dňa oddelia sa od kráľovskej rodiny a budú po svete odkrývať skameneliny. Určite by to nebol prvý prípad „odpadlíctva“ v histórii Buckinghamského paláca, ako nám to pred niekoľkými mesiacmi dokázal ich strýko, princ Harry.

