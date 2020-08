Kate Middleton a jej manžel, princ William, majú povesť dobrosrdečných, sympatických a najmä skromných „royalov“. Je to práve vojvodkyňa z Cambridgea, kto si pre svoje šetriace návyky vyslúžil povesť kráľovského „recyklátora“ šiat. Ťažko si predstaviť, že by práve táto dvojka žila v okázalom prepychu, na aký sme skôr zvyknutí pri Meghan a Harrym.

Napriek tomu to podľa britského denníka Daily Mail vyzerá tak, že dom budúceho britského kráľa je všetko, len nie skromný. Navonok sa síce tvári obyčajne, no pod jednoduchou fasádou sa má ukrývať až 20 prepychovo zariadených izieb. Fanúšikov zmýlilo hlavne to, že pre sídla členov monarchie sa využíva termín „apartment“, čo bežne v angličtine znamená „byt“. Navodzovalo to teda dojem, že William a Kate žijú pomerne pri zemi.

Dom rodičov Georgea, Charlotte a Louisa je všetko len nie obyčajný bytík, na aký je väčšina z nás zvyknutá. Obrovská rezidenca, ktorá je súčasťou Kensingtonského paláca, pripomína skôr obrovské sídlo, aké sa nachádzajú najmä na vidieku.

Podobne ako Frogmore Cottage Harryho a Meghan, aj toto sídlo prešlo nákladnou rekonštrukciou za vyše 5 miliónov eur. Účet, ako inak, zacvakali daňoví poplatníci.

V Kensingtonskom paláci v súčasnosti sídli 10 členov kráľovskej rodiny – nikto sa však nemôže pochváliť takým „domiskom“, aký má William. Ibaže by sa všetky ostatné rezidencie spojili do jednej – vtedy by prepychu následníka trónu mohli konkurovať!

