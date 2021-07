Rasťo Piško patril dlhé roky k slovenským humoristom, ktorí sa vo svojej práci častokrát venoval téme politickej satiry. Doslova legendárne sú jeho listy premiérovi, ktoré adresoval vždy aktuálnemu predsedovi vlády. Dnes, s odstupom času sa komentovaniu politického diania venuje prevažne na svojom profile na sociálnej sieti, kde sa vie občas poriadne rozohniť. "S odstupom času dvoch rokov, ako sa postupne odhaľujú aktivity ruských tajných služieb v EÚ, zisťujem, že môj pôvodne fantastický a satirický román MOHYLA VEĽKÉHO BRATA, sa stal politickým trilerom," napísal napríklad prednedávnom.

Protest proti očkovaniu a zotročovaniu Slovenska. Zhromaždenie na Námestí slobody v Bratislave organizované iniciatívou Slovensko si nedáme. Zdroj: MATEJ KALINA

PIško sa svojim priaznivcom najnovšie prihovoril v sobotu. Dôvodom napísania jeho príspevku, ktorý bol poriadne ostrý, bol „Protest proti očkovaniu a zotročovaniu Slovenska“, ktorý sa uskutočnil pred Úradom vlády. Známy humorista začal hneď zostra. "Výkvet slovenskej čvargy opäť raz svojou návštevou poctil naše hlavné mesto! Prepáčte, ale inak to napísať neviem... Mal som to šťastie, že čosi po 14.00 som sa vybral na nákup do potravín. Už na Obchodnej som uvidel dvoch do pol pása obnažených mužov. Neboli to bezdomovci, lebo tí takéto veci nerobia..," začal Piško. To však bol len slabý odvar v porovnaní s tým, čo nasledovalo.

