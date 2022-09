Slovenské politické dianie fungovalo posledné týždne až mesiace ako telenovela. Príbeh o rozpade koalície a vlády mal množstvo častí, no finále sa stále odsúvalo. Dnes sa ale to, čo ministri SaS avizovali už pred dvomi mesiacmi, stáva skutočnosťou. Branislav Gröhling, Ivan Korčok a Mária Kolíková podali demisiu. Líder SaS Richard Sulík tak urobil ešte v stredu. Od dnes čaká už len trojkoalíciu menšinová vláda so 70 poslancami.

Prezidentka Zuzana Čaputová vo svojom minulotýždňovom prejave jasne premiérovi Eduardovi Hegerovi odkázala, že chce čo najrýchlejšie počuť mená nových ministrov. Nevidí totiž dôvod predlžovať aktuálnu agóniu v súvislosti s vládnou krízou. „Predstava, že minister, ktorý je teraz kritizovaný zo stany reprezentantov OĽANO, by mal zotrvať vo vláde z ich požiadavky, považujem za dosť absurdné. Vláda potrebuje fungovať, kooperovať, aby konečne neriešila problémy seba, ale krajiny,“ povedala Čaputová k výzvam šéfa OĽANO Igora Matoviča a spol., aby Sulík "neutekal" z postu ministra hospodárstva.

Naopak, pre SaS platilo, že jediná možnosť, ako ostať vo vláde bola, aby podal Matovič demisiu. Ten to ale odmietol, a tak k tomuto kroku dnes pristúpia všetci ministri SaS. Gröhling by dokonca zostal vo funkcii veľmi rád, ale nemôže fungovať s ministrom financií: „Nemôžeme neustále žiadať o finančné prostriedky, ktoré sú potrebné pre školstvo, nedostávať ich a potom počúvať, že o ne vôbec nežiadame.“

Ministrovi školstva mal včera podľa jeho slov Heger potvrdiť, že Matovič nikam neodchádza: „Dnes, keď otvoríme školský rok, pôjdem do prezidentskej podateľne a následne podám svoju demisiu.“ Podobný krok je viac ako zrejmý aj u Korčoka a Kolíkovej. SaS 6. júla vypovedala koaličnú zmluvu s tým, že ako Matovič nepodá do 31. augusta demisiu, odídu z vlády. Šéf OĽANO tak neurobil a v posledný deň ultimáta prišiel s podmienkami, ktoré prikazovali poslancom SaS ako majú hlasovať. Sulík preto podal demisiu s tým, že ostatní jeho ministri dajú šéfovi OĽANO šancu do pondelka. Matovič ale z postu ministra financií neodstúpil a SaS tak dnes ukončí vládnu agóniu.

OĽANO spolu so Sme rodina a Za ľudí by mali mať v parlamente 70 poslancov, čo je na pretláčanie zákonov málo. Ak by chceli bezproblémové vládnutie, potrebovali by nadpolovičnú väčšinu v parlamente, teda 76. Pri schvaľovaní zákonov preto budú musieť žiadať o pomoc SaS, alebo niekoho zo súčasnej opozície, teda Smer Roberta Fica, Hlas Petra Pellegriniho, alebo extrémistické ĽSNS a Republiku.

Strana SaS v deň odchodu ich ministrov z vlády Eduarda Hegera poslala svojmu koaličnému partnerovi jasný odkaz cez sociálnu sieť. K ironickému obrázku ale pripojila aj úprimné slová pre žiakov: „Veľa zdaru všetkým školáčkam, školákom, študentkám, študentom a pedagogickým zborom po celom Slovensku. Vy tvoríte budúcnosť Slovenska."

„Dnešným dňom všetci ministri za SaS sú ministrami v demisii,“ povedal Sulík s tým, že odchádzajú z vlády v ktorej robili kvalitnú prácu. Šéf SaS vymenoval aj dôvody, prečo sa tak nominanti jeho strany rozhodli: „Matovič a Heger mali dva mesiace na to, aby sa zariadili a ukázali, že im na krajine záleží. Bohužiaľ využili ich na vylievanie ďalších kilogramov špiny na SaS, klamstvá a ohováranie.“

Sulík zdôraznil, že za odchodom nie sú žiadne osobné dôvody. Podľa neho sú za tým oveľa závažnejšie dôvody: „Tým základným je rozvrat našej krajiny.“ Šéf OĽANO vymenoval svoje údajné úspechy ako ministra. Patriť medzi ne má zastropovanie cien elektriny pre domácnosti, výnimka pre EÚ v oblasti plynu, druhostupňové povolenie pre Mochovce, podnikateľské kilečká, výstavba niekoľkých priemyselných parkov hlavne na východe republiky. „Sú to aj kúpele Sliač, ktoré sa začali rekonštruovať. A sú to aj štátne spoločnosti, ktoré už nie sú v strate. Spomeniem SPP ktoré prešlo do zisku,“ dodal Sulík.

Sulík sa posťažoval, že už dva mesiace mal zvyšok koalície na to, aby mu predstavili nového ministra hospodárstva, no doteraz nevie, kto by ním mohol byť: „Považujem to za prejav ľahostajnosti Matoviča a Hegera. Matovič nie je schopný plánovať prakticky nič. Ani vlastné myšlienky deň dopredu, nieto ešte dva mesiace. Je schopný akurát tak bagrom presadiť to, čo si deň pred tým zmyslel.“ Podľa Sulíka predstavitelia OĽANO hazardujú so Slovenskom už od prvej vlny Covidu. Vraj sa za nich hanbili kvôli nápadom „typu Sputnik, kadejaké atómové bomby, rozdávačky ako zo svojho a medzinárodné blamáže“.

„Hovorím to so smútkom v hlase, takto to ďalej nejde,“ povedal Sulík s tým, že vedel dávno o Matovičovej konfliktnej povahe, ale netušil, že je schopný dourážať vraj kohokoľvek. Podľa Sulíka sa Heger necháva Matovičom šikanovať tak, že sa na to už nedokážu pozerať. Heger vraj nielenže nedokázal urobiť s Matovičom poriadky, ale prišiel aj s 10 podmienkami Matoviča: „Väčšina z tých podmienok bola čisto provokatívna. Takto by som ich napísal, keby som ani náhodou nechcel, aby to protistrana prijala. Teraz vidíme jeho nárek aby sme zostali. My už ale nebudeme súčasťou jeho šafárenia s rozpočtom, spolupráce s fašistami a jeho znásilňovanie legislatívneho procesu. Budeme konštruktívnou a tvrdou opozíciou.“

Gröhling povedal, že je iba jeden dôvod pre jeho odchod z vlády: „Igor Matovič.“ Podľa odchádzajúceho ministra školstva mali rozrobené mnohé veci, ktoré by školstvu pomohli. „Matovič útočí na prezidentku, novinárov, ministra zdravotníctva, dopravy, na SaS, na každého. Matovič dláždi cestu Ficovi naspäť na post premiéra. Od jeho prvých nápadov im rastú preferencie Hlasu a Smeru.“

Kolíková prezradila, že malá veľkú vôľu dovládnuť a dokončiť reformy, ktoré začala: „Žiaľ, s Matovičom sa dovládnuť nedá. Odmietam byť vo vláde s človekom, ktorý si nevie vážiť koaličného partnera, nevie čo je to rešpekt, pošliapava princípy právneho štátu. Rozhadzuje miliardy na svoje sny, ale na reformy peniaze nie sú.“

Korčok na úvod svojho vystúpenia prezradil, že aj on podal demisiu. K dôvodom ktoré uviedli jeho predrečníci povedal, že sa chce vyjadriť v troch bodoch, lebo bol vyzývaný, aby som vo funkcii zotrval: „Zdieľam názor, že Matovičov spôsob politiky vedie ku konfliktom a aj pre mňa už presiahli únosnú mieru. Druhým dôvodom je, že ak je niekto diplomat čo je môj príklad, neznamená to, že v stoličke ministra sa bude správať ako úradník. Neviem nájsť pádny dôvod na zotrvanie vo funkcii keď strana ktorá ma nominovala odchádza. Tretím dôvodom je, že k dnešnému dňu nepoznám to, ako bude trojkoalícia fungovať v menšinovej vláde.“

