Okolo vstupu Tabák do novej politickej strany je nateraz podozrivé ticho. Potom, ako extenistka opustila klub Sme rodina Borisa Kollára (57) sa istý čas špekulovalo, že by ju mohol prichýliť Andrej Danko (48) v Slovenskej národnej strane. Národniari sa však vyjadrili, že s Tabák nerokovali a ani nebudú rokovať. Na akej kandidátke sa môže teda objaviť?

„Veľa ľudí sa to pýta a píšu mi na sociálnej sieti. Stále sa to rieši. Dám vedieť, keď to bude isté. Kandidátka sa uzatvára za tri týždne,“ reagovala na našu otázku Tabák. „Mám ponuky a môžem si vyberať. Všetko sú to známe strany,“ podotkla ďalej. Prípadný vstup do SNS však komentovať nechcela. „Mesiace sa to ťahá, úplne zbytočne živíte niečo, čo ešte nie je,“ odkázala médiám.

„S Andrejom Dankom sa poznáme. Stretli sme sa na pár akciách a dobre sme sa porozprávali, a tak ľudsky si sedíme,“ prezradila tiež. Na otázku, či počula klebety o tom, že vraj exmoderátorka Martina Šimkovičová podmienila svoj vstup do SNS prísľubom od Danka, že na kandidátku určite nezoberie bývalú tenistku, reagovala nasledovne: REAKCIU TABÁK NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII!

Jej exkolega z OĽaNO Tomáš Šudík nedávno urobil prekvapivý krok, keď potom, ako odišiel z Matovičovho poslaneckého klubu sa následne k víťazovi volieb opäť vrátil. Aj preto nás zaujímalo, či v prípade Tabák nie je možný jej návrat do Sme rodiny. V tomto smere sa jazyk poslankyne poriadne rozviazal! „V žiadnom prípade, ani keby traktory padali. Ja keď raz zatvorím dvere, tak sa už nevraciam,“ reagovala na našu otázku.

Má azda naštrbené vzťahy s Borisom Kollárom? „Nemám. My sme sa rozišli v dobrom,“ hovorí. „Myslím si, že ani oni, ani ja nerozmýšľame nad touto možnosťou, že by sme opäť spolupracovali a aby som za Sme rodinu kandidovala,“ podotkla ďalej.

Tabák sa už v minulosti vyjadrila, že spájanie národných síl je jej sympatické a podporuje takúto myšlienku. „Chcela by som byť v národnej strane, nakoľko som členka Matice slovenskej a som národniarka. Takže uvidíme, ako sa to celé vyvinie. Už sa to čoskoro ľudia dozvedia,“ uviedla extenistka tajnostkárky. „Stále je však v hre aj to, že nebudem kandidovať do septembrových parlamentných volieb,“ podotkla ďalej.

Poslankyňu čaká tento rok pracovné leto. „Na dovolenku sa určite nechystám, lebo mám malé dieťa, a to sa neoplatí. Budem na Slovensku a budem sa venovať kampani. Hlavne sa teším na hodiny tenisu zadarmo, ktoré som deťom ponúkala aj minulý rok. Napĺňa ma ťahať deti k športu,“ vraví.

Tabák je aktuálne na pracovnej ceste v Prešove, a chystá sa aj do Nitry. „Som ako hosť na BECEP (bezpečnosť cestnej premávky) Tour Martina Murcka. Dopravná nehoda mu zničila futbalovú kariéru. Chodíme po školách a deťom púšťame film, aby si dávali pozor. Tiež máme aj diskusiu so študentmi – budúcimi vodičmi, aby si dávali pozor na cestách a robíme takú osvetu,“ povedala nášmu denníku. „Ja ako športovkyňa som tiež stratila moju kariéru zo dňa na deň. Rozprávame sa preto aj o tom, že v živote nemôžete všetko dať na jednu kartu. Šport nie je všetko, lebo sa zraníte a zo dňa na deň sa vám zrúti svet,“ upozornila extenistka.