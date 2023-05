Tabák sa pri príležitosti Dňa matiek pochválila záberom, kde ju zvečnili s veľkým tehotenským bruškom a v Evinom rúchu. O poslankyni je známe, že rada provokuje a nebojí sa ani odvážnejších fotiek, no takúto intímnu snímku, kde ukázala aj holý zadok, zverejnila prvýkrát.

„Ide o nádhernú umeleckú fotografiu, s ktorou som chcela podporiť ženy, aby vedeli, že sme nositeľky a darkyne života, a aby som ženy pozdvihla,“ uviedla pre náš denník Tabák. „V dnešných ťažkých časoch sa ženy boja ísť do toho byť matkami, stále to odkladajú. Chcela som tým pozdvihnúť výnimočnosť a jedinečnosť žien, aby matky, ktoré sú dnes tehotné, sa toho nebáli a vedeli, že je to neskutočné požehnanie," dodala ďalej. „Ja som bola presne ten typ, že som náhodne otehotnela a nebála som sa ísť do toho. Prijala som to a teraz som šťastnou slobodnou matkou,“ vraví Tabák.

Poslankyne sme sa pýtali aj na to, či nevidí problém v tom, že ako politička je na fotkách úplne nahá. „Bolo by to iné, keby som to nafotila teraz ako politička. Ale v tých časoch som v politike ešte nebola. Fotka je veľmi elegantná, jemná, nie je nič vidno," vysvetľovala extenistka. Autorom snímky je známy fotograf Ľubo Špirko. „Som na túto fotku pyšná, a aj na ženské telo," zdôraznila poslankyňa.

Snímka od Tabák pripomína slávne fotky herečky Demi Moore, ktorá sa ako prvá nechala v roku 1991 vyfotiť úplne nahá a ocitla sa rovno na titulke magazínu Vanity Fair. Odštartovala tým éru tehotných žien, ktoré sa neboja ukázať svoje telo. Podľa Tabák ide o čistú náhodu, a neinšpirovala sa fotografiami hollywoodskej hviezdy.

Zaujímalo nás aj to, či je uverejňovanie tehotenských aktov vhodné aj v prípade političiek? „Medzi politikou a šoubiznisom je veľmi tenká hranica, ale politici by nemali vo vlastnom záujme a v rovine prezentácie osobnosti túto hranicu prekračovať. Poslankyňa NR SR nemusí ovládať pravidlá protokolu, ale platia pre ňu pravidlá elít, ktoré politici od Prahy na západ ovládajú. Pre niektorých slovenských politikov sú však ,veľkou neznámou´,“ hovorí v úvode odborníčka na protokol Mária Holubová. „Pravidlá elít sú rozdelené do štyroch rovín VIP a poslanci patria do prvej roviny. Nie je preto vhodné, aby politička kopírovala filmové hviezdy a fotila sa nahá v požehnanom stave. Tvrdenie, že v čase fotenia nebola na slovenskej politickej scéne, nie je argument hodný jej spoločenského postavenia,“ uzavrela odborníčka.

Politológ Radoslav Štefančík pripomenul, že nejde o prvý prípad, keď sa nejaká politička ukázala nahá. „Videl som už skutočne kadečo na predvolebných plagátoch. V Poľsku aj Belgicku boli ženy, ktoré boli úplne vyzlečené, v Taliansku bola dokonca v parlamente pornohviezda Cicciolina. Keď si teda pani Tabák zmyslí, že sa vyzlečie na sociálnej sieti, je to len jej vec,“ hovorí Štefančík. „Napriek tomu, že je poslankyňa, pokiaľ to nie je vulgárne, tak si nemyslím, že je to nejaká tragédia,“ vysvetľuje ďalej.

Môžeme teda od bývalej tenistky očakávať viacero takýchto provokatívnych snímok, s ktorými sa bude snažiť zviditeľniť pred voľbami? „Romana Tabák si robí sama problém, pretože minimálne medzi konzervatívnymi stranami nebude vítaná, pokiaľ sa bude takýmto spôsobom prezentovať,“ dodal Štefančík.