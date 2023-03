Tabák všetkých prekvapila správou, že sa rozhodla opustiť klub Sme rodina, ktorému šéfuje predseda parlamentu Boris Kollár (57). „Nemôžem sa stotožniť s názorom klubu Sme rodina, ktorého som bola členom, že posielame na Ukrajinu naše stíhačky MiG-29,“ napísala Tabák na sociálnej sieti. „Na jednej strane rešpektujem názor poslaneckého klubu Sme rodina, ale ako nečlenka strany som nevedela ovplyvniť stanovisko strany. Preto som sa rozhodla vystúpiť. STOP VOJNE!" vysvetľovala extenistka. „Hasta la vista, Boris,” odkázala na rozlúčku svojmu bývalému šéfovi.

Predsedu parlamentu sme sa pýtali, či ho prekvapilo rozhodnutie Tabák. „Neprekvapilo nás to, ale rozišli sme sa v dobrom. Zahraničné ukotvenie Slovenska v demokratickej západnej časti Európy je pre nás kľúčová otázka a ak niekto má potrebu inú, tak mi to je ľúto, ale plne rešpektujem aj jeho názor a videnie sveta,” odpísal nám Kollár. "Chcel by som sa za klub jej poďakovať za všetky dobré hlasovania v NRSR, ktoré v našom klube urobila. Romana, držím palce, nech sa ti darí," uviedol tiež. Čo ešte Kollár odkázal svojej bývalej poslankyni si PREČÍTAJTE V NAŠEJ GALÉRII!

Aj keď nám extenistka uviedla, že momentálne si plánuje oddýchnuť od politiky a na nič také ako vstup do novej strany nemyslí, nášmu denníku sa podarilo zistiť, že to nie je celkom pravda. Tabák má totiž podľa nášho dobre informovaného anonymného zdroja čoskoro vstúpiť práve do Slovenskej národnej strany (SNS), ktorej šéfuje Andrej Danko.

Samotná Tabák nám správu o vstupe do SNS poprela. „Prosím vás, teraz som vystúpila z klubu. Potrebujem si vydýchnuť. To ako keby včera sa rozvediem a dnes sa ma opýtate, že či si beriem za muža toho a toho,” reagovala na našu otázku poslankyňa. Podobne reagoval aj líder národniarov. „Nie je to pravda,” odpísal nám stručne predseda SNS Andrej Danko.

Čo si myslí o prípadnom vstupe Tabák do SNS, sme sa informovali aj u predsedu strany ŽIVOT-NS Tomáša Tarabu, ktorý rokuje s Dankom o predvolebnej spolupráci. „Nemám zatiaľ informáciu, že pani Tabák by sa rozhodla ísť na našej spoločnej kandidátke s SNS do volieb, ale ak by k tomu prišlo, osobne by som to uvítal,” hovorí Taraba. CELÉ VYJADRENIE TARABU O TABÁK NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII!

Na názor o vstupe Tabák do SNS sme sa pýtali aj odborníkov. „Pani Tabák je taká zbytočná osoba v slovenskej politike, že to nestojí za komentár. Neťahá na seba voličské hlasy, nemá za sebou takú podporu voličov, takže každý, kto si ju zoberie pod patronát, si tým môže iba ublížiť,” myslí si politológ Radoslav Štefančík. “Ak sa pozrieme na komunikačné aktivity Andreja Danka a pani Tabak, zistíme, že títo dvaja ľudia sa môžu vzájomne dopĺňať. Všetky stránky, ktoré si robia srandu z politikov budú mať čo robiť, ak sa táto spolupráca skutočne zrealizuje,” komentoval odborník.

Politológa Tomáša Koziaka neprekvapila správa, že Tabak opustila klub Sme rodiny. “Zrejme zistila, že sa nedostane na zvoliteľné miesto, respektíve, že s ňou nepočítajú,” hovorí. Odborníka pobavila informácia o údajnom vstupe poslankyne do SNS. „Andrej Danko a Romana Tabak uvažujú podobným spôsobom a ich mentálny svet je veľmi blízky. Budú si rozumieť,” myslí si Koziak.

