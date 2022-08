Ako z romantického filmu, ale so zlým koncom! Poslankyňa Romana Tabák (31) šokovala úprimnou spoveďou, v ktorej priznala, ako pred niekoľkými rokmi zutekala z vopred dohodnutej svadby!

O exposlankyni OĽaNO je známe, že istý čas strávila na študijnom pobyte v New Yorku. Práve v ňom sa zoznámila s mladým Brazílčanom z doktorskej rodiny, ktorý bol tiež tenistom. V roku 2018 sa dokonca zasnúbili a dvojica už plánovala rozprávkovú svadbu.

Tabák priznáva, že začiatok vzťahu bol ako z rozprávky. „Zásnuby boli nádherné a uskutočnili sa na severe Brazílie v meste Natal. Vtedy som si myslela, že to bude na celý život,“ spomína bývalá tenistka. S pribúdajúcimi dňami však prišli aj prvé pochybnosti. „Pár týždňov pred svadbou som šla do svadobného salónu, kde som chytila paniku. Niečo také, ako keď pocítite, že to, čo robíte, nie je správne. Urobila som preto rázne rozhodnutie a rozišli sme sa,“ opisuje udalosti Tabák. „Môj snúbenec bol z Brazílie, ja som zostala na Slovensku. Chcela som byť doma,“ hovorí ďalej.

NEVESTA NA ÚTEKU? Poslankyňa Romana Tabák (31) šokovala úprimnou spoveďou, v ktorej priznala, ako pred niekoľkými rokmi zutekala rovno spred oltára! Zdroj: INSTAGRAM/romanatabak

„Milujem seriál Sex v meste a presne toto sa stalo Carrie, keď sa mala vydávať za Aidana. Uvedomila si, že to nie je dobré rozhodnutie, a celú svadbu zrušila, hoci už bola v svadobných šatách,“ vysvetľuje Tabák. Ako však prízvukuje, nebolo to veľmi jednoduché. „Rozhodnutie bolo pre mňa ťažké – rozísť sa s prsteňom na ruke - ale zároveň aj oslobodzujúce. Keď som neskôr spoznala otca môjho synčeka Izaka, tak som vedela, že to tak malo byť. Len človek musí byť k sebe veľmi úprimný,“ myslí si politička.

So synovým otcom sa však napokon tiež rozišli. „Nie sme spolu, ale je to skvelý otec,“ reaguje stručne Tabák. Viac sa k téme vyjadrovať nechce. Zdôrazňuje, že si svoje súkromie prísne stráži, napríklad syna nikdy neukazuje na sociálnej sieti. „Chránim ho a nechcem, aby si našiel celý svoj život na internete,“ ozrejmuje. Na otázku, či sa s mužmi zoznamuje ľahšie, odkedy je v politike, má jasnú odpoveď. „Vždy som sa zoznamovala ľahko, som otvorený človek,“ tvrdí. Tiež nás zaujímalo, či aktuálne hľadá lásku. ODPOVEĎ TABÁK SI PREČÍTAJTE V NAŠEJ GALÉRII!

A akí muži sa jej páčia? „Všímam si výšku a dobro v očiach. Zároveň ma veľmi zaujíma jeho príbeh, čo si v živote vybojoval, aké mal pády. Zaujíma ma, ako zvládol ťažké okamihy, lebo podľa toho viete, aký je to bojovník,“ myslí si Tabák.

Romana Tabák je známa tým, že miluje módu. Obľubuje najmä elegantné strihy, ktoré pristanú jej vysokej postave. „Móda ma veľmi zaujíma. Zo slovenských návrhárov obdivujem tvorbu Michaely Ľuptákovej. Sledujem aj Carolyn Bessette (tragicky zosnulá manželka Johna F. Kennedyho Jr.), ktorej tvorba bola nadčasová. Nosila jednoduché a elegantné kúsky, kombináciu čiernej a béžovej, čo sú klasiky, ktoré žijú dodnes,“ vysvetľuje. Slabosť na topánky či kabelky nemá, aktuálne ju však zaujal model šiat, ktorý by jednoznačne chcela mať v šatníku. O AKÝ MODEL ŠIAT IDE SA DOZVIETE V NAŠEJ GALÉRII!

