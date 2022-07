VIP priestory bratislavského štadióna praskali v stredu večer vo švíkoch. Okrem celebrít a vplyvných podnikateľov sa v nich ocitli aj viacerí politici, ktorí mali dostatok času zvoliť si čo najvhodnejší outftit.

„Futbalový zápas môže v prvom okamihu evokovať ,športové podujatie′ s pivom a párkom, ale málokto si uvedomuje, že mnoho ľudí chodí na zápasy do VIP sektorov aj na obchodné stretnutie či rokovanie,“ hovorí v úvode stylistka Lucia, ambasádorka wibo.sk. „Je to vhodné miesto na prediskutovanie pracovných záležitostí v nie takom napätom prostredí. Za sklom tribúny, pri dobrom víne a príjemnom kateringu,“ vysvetľuje ďalej. Podľa jej slov väčšina osobností, ktorá sa na takýchto podujatiach zúčastní, si preto volí aj elegantnejší styling, aký by sme mohli očakávať. OUTFITY POLITIKOV SI POZRITE V NAŠEJ GALÉRII!

Bývalý prezident SR Ivan Gašparovič prichádza do VIP sektoru pred začiatkom odvetného zápasu medzi ŠK Slovan Bratislava a Ferencvárosi Torna Club. „Pán exprezident sa obliekol veľmi originálne. ,Safari štýl′, ktorý je veľmi populárny a nič tým nepokazí, práve naopak,“ hovorí stylistka. Zdroj: MICHAL SMRČOK

Bývalý profesionálny tenista a nezaradený poslanec Ján Krošlák si na zápas zvolil pohodlný outfit. „Pán Krošlák si obliekol lichotivé dobre padnúce sako s ležérnymi nohavicami a nadčasovou bielou košeľou. Doladil to štýlovými teniskami, čo celý outfit osviežuje a pôsobí veľmi príjemne a mlado. Dokonca farbami ladí aj spolu s polovičkou. Na jednotku!“ ohodnotila oblečenie exposlanca OĽaNO.

Medzi divákmi pútal pozornosť aj bývalý prezident SR Ivan Gašparovič, ktorého fotografi zachytili vystupujúc z auta a v skvelej nálade. „Pán exprezident sa obliekol veľmi originálne. ,Safari štýl′, ktorý je veľmi populárny a nič tým nepokazí, práve naopak,“ hovorí odborníčka. „Veľmi sa mi to páči, zemité farby, pohodlné kúsky, všetko spolu komunikuje. Je o ňom známe, že je poľovník, čo mi tento outfit aj jemne naznačuje,“ konštatovala Lucia.

„Pán starosta Martin Chren je klasik. Dobre zvolené farby, ktoré sa mu hodia, ak by šiel na obchodné rokovanie či súkromne na zápas - outfit na každú príležitosť,“ hovorí stylistka Lucia. Zdroj: MICHAL SMRČOK

Starosta mestskej časti Ružinov Martin Chren prišiel v štýlovej károvanej košeli, ktorú mal zapasovanú v sivých nohaviciach. „Pán starosta je klasik. Dobre zvolené farby, ktoré sa mu hodia, ak by šiel na obchodné rokovanie či súkromne na zápas - outfit na každú príležitosť,“ hovorí stylistka. „Jediný maličký detail by som možno odporučila, vyskúšať tento typ ležérnejšej košele cez nohavice, ale inak nemám čo vytknúť,“ dodala ďalej.

Bývalý predseda Bratislavského samosprávneho kraja Vladimír Bajan rovnako stavil na športové a pohodlné oblečenie. „Pán Bajan sa mi nezdá ako človek, ktorého trápi móda, no napriek tomu vyzerá upravene,“ vraví odborníčka. „Pohodlná košeľa dodáva postave tvar, svetlá biela farba je v týchto horúcich dňoch najlepšia voľba. Spolu s rifľovinou je nadčasovou kombináciou,“ dodala ďalej. OUTFITY POLITIKOV SI POZRITE V NAŠEJ GALÉRII!

Na snímke Ľubomír Andrassy prichádza do VIP sektoru pred začiatkom odvetného zápasu medzi ŠK Slovan Bratislava a Ferencvárosi Torna Club. "Pán predseda Andrassy vo výraznej značkovej polokošeli je vďaka sýtej farbe a opáleniu neprehliadnuteľný,“ konštatovala Lucia. Zdroj: MICHAL SMRČOK

Článok pokračuje na ďalšej strane!