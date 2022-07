O poslankyni Tabák je známe, že sa môže pochváliť dokonalou figúrou, nedávno sa nechala vidieť, ako si zacvičila dokonca jogu a predviedla všetkým takmer dokonalú figúru. Bývalá profesionálna tenistka dbá o zdravú životosprávu a záleží jej aj na dokonalom outfite, v ktorom vykročí medzi ľudí.

Hoci ju nedávno vyhodili z hnutia OĽANO, vďaka ktorému sa ocitla v slovenskom parlamente, a všetkých zaujíma, ku komu sa zaradí, v súčasnosti čas venuje tenisu, ktorému sa kedysi venovala profesionálne. Cestuje totiž po regiónoch a dáva deťom hodiny tenisu zadarmo.

"Ja sama som sa dostala náhodou, moja kamoška ma zobrala na tenisový tréning a bolo to," zaspomínala si Romana Tabák ako sa do tenisu zamilovala. "Mojich úspechov počas tenisovej kariéry bolo veľmi veľa, ale spomeniem aspoň to, že som ako juniorka patrila medzi najlepšie tenistky sveta, v roku 2008 som sa prebojovala do semifinále juniorského turnaja vo Wimbledone," pochválila sa.

Zaujímalo nás, či si dokázala tenisom aj niečo zarobiť. "S tenisom som skončila ako 22-ročná, takže to, čo som zarobila, som aj hneď minula," otvorene priznala Romana. To, čo jej však zostalo, sú jej, doslova, exkluzívne spomienky a známosti s profesionálnymi tenisovými hviezdami, s ktorými sa počas kariéry stretla.

"S niektorými som zostala v kontakte, občas si napíšem s tenistkou Simonou Hallepovou, s ktorou som si aj zahrala, alebo s Grigorom Dimitrovom," odpovedala Romana na otázku, či je ešte s niekým z čias profesionálneho tenisu v kontakte.

"Či vedia, že som v stúpila do politiky? Áno," dodala. Zaujímalo nás, aký má vzťah s kolegom, tenistom, Karolom Kučerom. "S Karolom si pracovne rozumiem, ale či sme si spolu aj zahrali, to si veru nepamätám."