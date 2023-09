Priveľa strán sa v prieskumoch hýbe medzi troma až piatimi percentami. Voliča potrebujú nielen na to, aby sa dostali do parlamentu...

Čím je Slovensko bližšie k predčasným parlamentným voľbám, tým silnejšie slová používajú politici. Už nebojujú len programom a sľubmi, ale aj výzvami na predčasné odstúpenie. Politológ Radoslav Štefančík však hovorí, že pre strany, ktoré v prieskumoch získavajú tri až štyri percentá preferencií, nemá zmysel odpískať kampaň. Šancu na parlament síce nemajú, ale môžu získať aspoň štátny príspevok na svoju činnosť. Kto by mal teda odstúpiť?

O odstupovaní sa začalo hovoriť ešte uprostred leta. Demokrati Eduarda Hegera či Jablko Lucie Ďuriš Nicholsonovej sľubovali, že nebudú situáciu hrotiť a ak by sa nemali dostať do Národnej rady, tak sa v politickom boji vzdajú. Keďže ich preferencie sa točia medzi troma až štyrmi percentami, odstúpiť sa im už nechce.

Olej do ohňa pod predvolebným gulášom prilial Richard Sulík z SaS, ktorý sa už jednou nohou vidí v parlamente. „Vyzývam Eduarda Hegera, aby zahodil svoje ego a odstúpil,“ verejne sa pustil do expremiéra. Ten sa však nedal a Sulíkovi odvrkol: „Richard, chápem to správne, máme sa vzdať, aby si mal šancu povaliť ďalšiu vládu?“

Sulík by však mimo boja o parlament rád videl aj iné strany. Z nich sa najviac bráni Mikuláš Dzurinda a jeho Modrí, Most-Híd. „Výzvy na odstúpenie je téma trápna, neseriózna. Takéto výzvy prehlbujú zmätok,“ tvrdí s dávkou poučovania bývalý dvojnásobný premiér. A hneď Sulíkovi pripomína, že chcel práve tieto voľby vyhrať a chystal sa na „životnú kampaň“.

Dzurinda však uznáva, že Progresívne Slovensko nemá veľmi s kým zostavovať vládu. Navyše, verejne pokarhal Michala Šimečku z PS, že „s nikým o budúcej vláde nerokoval“. Aj preto, ale pre rozbitú pravicovú časť politického spektra, má podľa neho „PS nižší koaličný potenciál ako Smer Roberta Fica“.

Na otázku, či má odstupovanie z predvolebného boja zmysel, odpovedá Štefančík jasne: „Videl by som to skôr u jedno- a dvojpercentných strán. Im totiž hrozí, že sa nielen nedostanú do parlamentu, ale ani nebudú mať nárok na štátny príspevok na činnosť.“ Ak strana získa vo voľbách dve percentná, štát jej vráti 17-tisícovú kauciu. Ak jej dajú hlas tri percentá voličov, bude v nasledujúcom volebnom období dostávať peniaze zo štátneho rozpočtu.

Preto, zdôrazňuje Štefančík, strany rátajú aj s tým, či sa im vrátia aspoň náklady na kampaň. To je podľa neho prípad aj Demokratov. Politológ upozorňuje, že ani Sulík si ešte nemôže byť celkom istý parlamentom. „Tiež by sa mal pozrieť do zrkadla a spýtať sa, či by sa nechcel vzdať v prospech niekoho,“ poukazuje na nízke preferencie SaS Štefančík. Na pravom spektre je totiž ešte stále veľa nerozhodnutých voličov a strany sa naozaj snažia čo najviac z nich prilákať k sebe. Niektoré ich potrebujú vyslovene na to, aby vôbec ako strany prežili.

Adeptom na odstúpenie je však podľa politológa zrelý Dzurindov projekt. Aj preto, lebo verejne karhá Šimečku z PS. „Keby som bol Robertom Ficom a chcel by som rozbiť spektrum od stredu napravo, neurobil by som to inak ako ako to robí Mikuláš Dzurinda,“ podotýka Štefančík.

Modrí, Most-Híd sú ďaleko od päťpercentnej hranice potrebnej na vstup do Národnej rady. „Myslím si, že Mikuláš Dzurinda by bol dobrý veľvyslanec niekde v Spojených štátoch. Tak ako kedysi dostal Ľudovít Kaník funkciu ministra, keď sa jeho strana vzdala v prospech, SDKÚ, tak by teraz mohol dostať dobrý flek aj Dzurinda,“ dodáva politológ.

To, čo on iba naznačuje, však Sulík povedal úplne jasne. „Sme pripravení s takouto stranou vyjednávať či už o obsahových veciach, ktoré by sme sa snažili dostať do programového vyhlásenia vlády, alebo o personálnych obsadeniach,“ sľúbil verejne.

Malé strany by tak síce nedostali peniaze zo štátneho rozpočtu, ale ambície minimálne ich šéfov by sa mohli naplniť. „Sulíkovi tečie do topánok,“ nekompromisne hodnotí Štefančík s tým, že sa v tejto chvíli snaží nachytať posledných voličov. Ako podotýka, aj pár stoviek voličov môže rozhodnúť o osude strany, presvedčili sme sa o tom v minulých voľbách. „Richard Sulík je momentálne v pozícii topiaceho sa, ktorý sa chytá slamky. Ono nakoniec by to bola aj hanba, ak by sa po toľkých rokoch v politike nedostal do parlamentu,“ tvrdí Štefančík.

Slovensko bude voliť presne o týždeň. Politológ hodnotí slovenského voliča ako „extrémne prelietavého“. Politici majú teda ešte sedem dní na to, aby občana presvedčili. Ako upozorňuje Štefančík, na tomto boji môžu nakoniec zarobiť tí, ktorí sa ho nezúčastňujú. A to je Smer a Hlas.