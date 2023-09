Michal Šimečka z Progresívneho Slovenska sa chystá po 30. septembri vládnuť. Ale už teraz ničí strany, s ktorými by mohol spolupracovať. Žalúdok mu verejne vyčistil sám Mikuláš Dzurinda.

O kampani, ktorá ničí malé strany, hovoria politickí matadori Mikuláš Dzurinda a Béla Bugár zo strany Modrí, Most-Híd. Kampaň spustilo Progresívne Slovensko (PS), ktoré má ambíciu o dva týždne vyhrať v parlamentných voľbách. Dzurindovci sú hlboko pod hranicou piatich percent, ktoré znamenajú vstup do Národnej rady.

V súčasnosti sa bojuje o 25 až 30 percent voličov, ktorí chcú ísť voliť, ale nevedia, komu by dali svoj hlas. Ako pripomínajú politológovia, práve táto masa kraľuje predvolebným prieskumov voličských nálad. Smer Roberta Fica sa hýbe okolo dvadsiatich percent, progresívci, ktorých vedie Michal Šimečka mu tesne šliapu na päty. Tretí stále zostáva Hlas Petra Pellegriniho.

Okolo päťpercentnej hranice je poriadna tlačenica. Zo strán, ktoré by mohli s PS zostaviť vládu, je tam však len Sme rodina. Ale ani táto koalícia by na zostavenie vlády nestačila.

Ešte o čosi väčšia je tlačenica pri trojpercentnej hranici. Hmýria sa tam SaS Richarda Sulíka, Demokrati Eduarda Hegera, Modrí, Most-Híd chytajú približne jedno percento hlasov. Tí všetci sa lačne dívajú po skupine nerozhodnutých. Ale na nich majú zálusk aj šimečkovci. Rátať musíme aj s hnutím OĽaNO a priatelia, to by si tiež rado uchmatlo svoj diel z voličského koláča. Len svojou politikou sa stalo v podstate neprijateľným pre akúkoľvek koalíciu.

Pred radosťou, že PS porazí Smer varuje aj exprezident Andrej Kiska. Podľa jeho politologického vzorca sa môže stať, že progresívci aj zvíťazia vo voľbách, resp. získajú veľmi dobrý výsledok, ale nebudú schopní vládnuť. Nebudú totiž disponovať dostatočný počtom hlasov v parlamente. Na to potrebujú koalíciu s minimálne 76 hlasmi. A to podľa najnovšieho prieskumu agentúry AKO pre televíziu JOJ nedajú ani v spolupráci s Hlasom a prípadne Sme rodina Borisa Kollára. PS vylúčilo Smer, Republiku, KDH, takže koaličný potenciál tejto strany je malý, až mizivý.

Do toho PS prišlo s vyhlásením na sociálnej sieti: „Sme stále bližšie tomu, aby Robert Fico nezostavoval prvú vládu. Potrebuje však vašu pomoc. V minulých voľbách chýbalo 926 hlasov, aby sme sa dostali do parlamentu. Teraz môže 926 hlasov rozhodnúť, kto zostaví vládu.“ Nie všetci potenciálni partneri však toto vyhlásenie považujú za optimistické.

Aby toho nebolo málo, prišiel ďalší odkaz. „Teraz nie je čas na porazeneckú náladu,“ píše PS s tým, že treba zmobilizovať „tie stovky tisíc nerozhodnutých“. Šimečka volá aj ostatných, aby mobilizovali voličov. „A aby volili demokratické strany. Som absolútne presvedčený, že na Slovensku je väčšina ľudí, ktorí nechcú, aby vládol Smer. Takže, poďme na to. Poďme vyhrať. Poďme poraziť Fica. Dá sa to,“ priam obamovsky sa prihovára demokratickým stranám.

Nie je to však neskoro? Mikuláš Dzurinda priznal dve stretnutia s Michalom Šimečkom. „Prekvapilo ma, že PS nevedie žiadne politické rokovania o zostavení vlády,“ povedal v piatok rozčarovane. A hoci má PS vysoké výsledky vo volebných prieskumoch, potenciál je nízky. „Miestami sa blíži k nule,“ podotkol Dzurinda.

Pritom on sám má už trojnásobnú skúsenosť so zostavovaním vlády po voľbách, ktoré jeho strana nevyhrala – dvakrát po víťazstve HZDS a raz po víťazstve Smeru. V statuse Michala Šimečku ho „vyrušuje slovíčko prvý“. „Alfou a omegou kampane PS je téza, že treba byť prví a voľby vyhrať. To považujem za omyl, ktorý sa môže ukázať ako omyl fatálny,“ varuje bývalý premiér Dzurinda.

S Bélom Bugárom poučili Šimečku, že už mal mať vo vrecku návrh koalície po voľbách. Mal vedieť, s kým bude spolupracovať a ako. „Nie dôraz na víťazstvo, nie na schopnosť byť prví, ale dôraz na schopnosť vytvoriť fungujúcu kompozíciu, koalíciu je kľúčom k tomu, aby sme nepustili Fica a jeho ansámbel k moci,“ poučoval Dzurinda verejne Šimečku.

Líder PS Michal Šimečka (vpravo) a predseda strany Modrí Mikuláš Dzurinda (vľavo) pri diskusii počas spoločného obeda. Zdroj: Archív

Jeho ďalšie slová sú ešte ostrejšie: „Ak voľby napokon vyhrá PS a nebude schopné zostaviť vládu, bude hlas odovzdaný PS totálne prepadnutým hlasom.“ Béla Bugár mu posiela ďalší odkaz: „Myslím si, že by bolo lepšie, keby počúval skúsenejších. Ak chce zostaviť vládu, potrebuje koaličný potenciál a ten sa nezískava tak, že ja som jednotka a potom sú ďalší.“

Politickí matadori ešte vidia priestor na prípadný obrat vo voličských preferenciách. Ich nádej zrejme vzrástla po veľmi neistom výkone Šimečku v televíznej debate. Na budúci týždeň sa totiž začne séria debát lídrov strán, v ktorej môžu zdatní rétori získať dobré body pre svoju stranu. Alebo aj stratiť, ak sa stane to, čo sa stalo aj samotnému Šimečkovi: nedokázal vysvetliť program vlastnej strany. Pritom PS má viacero sporných návrhov, a nejde len o kultúrno-etické otázky.

Ako hovorí Dzurinda, možní koaliční partneri potrebujú spoznať jednotlivé postavy PS. A spomenul pritom vyjadrenia Jaroslava Spišiaka, podľa ktorého sú najväčšou hrozbou politici, ktorých neovládajú oligarchovia. „Nie sme ojedinelá krajina, kde to takto funguje,“ povedal Spišiak, ktorý ašpiruje na miesto ministra vnútra v diskusii Denníka N. Po pomocnej otázke ešte viac pritvrdil: „V demokraciách viac-menej to je všade tak, lebo jednoducho je to tak.“