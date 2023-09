„Ja nebudem nikoho sťahovať z kandidátky," povedal Fico s tým, že Kaliňák aj Glück dostali tisíce podporných SMSiek. „Nám nebude nikto narušovať tlačové konferencie," zdôraznil šéf Smeru. Igora Matoviča pritom opakovane označil za duševne chorého človeka.

Podľa predsedu strany SaS Richarda Sulíka násilie do politiky nepatrí. „Nikam to nevedie, nič to nevyrieši," skonštatoval. Zároveň uznal, že provokovať na tlačovku Smeru prišiel Matovič. Kandidáti Smeru však podľa neho reagovali násilne. „Stalo sa. Voliči si teraz môžu zobrať z tohto ponaučenie," dodal Sulík.

Robert Fico potvrdil, že v prípade, ak Smer-SD vyhrá voľby, bude sa uchádzať o premiérsku pozíciu.

VIDEO Konflikt medzi Matovičom a Kaliňákom: Nezostalo iba pri hádke