Za prezidenta áno, no za premiéra nie? Mimoparlamentný Hlas sa v rámci predvolebných prieskumov drží na treťom mieste. No zároveň sa zdá, že Petra Pellegriniho (47) by Slováci za prezidenta brali všetkými desiatimi. Odborníci, však šéfovi hlasákov predpovedajú celkom inú budúcnosť!

Podľa prieskumu agentúry Focus, vypracovanom pre TV. Markíza medzi horúcich favoritov budúcoročných prezidentských volieb patria niekdajší šéf diplomacie Ivan Korčok (59) a Peter Pellegrini. Ktorý však kandidatúru neoznámil ani nenaznačil. "Veľmi pekne ďakujem a vážim si, ak o mne ľudia takto zmýšľajú," reagoval počas markizáckej relácie zaskočený Pellegrini. Ktorý však jedným dychom dodal, že chce "robiť" a nie sa "odpratať" na reprezentatívnu funkciu.

Václav Hřích, riaditeľ prieskumnej agentúry AKO: Má Smer volebné víťazstvo vo vrecku? (august 2022)

Aj napriek týmto slovám z prieskumu vyplýva, že Pellegrini by v prezidentských voľbách bez väčších ťažkostí prevalcoval nie len Korčoka. Ale aj hypotetických protikandidátov, akými sú Robert Mistrík či Robert Fico (59). Konkrétne v prípade Korčoka by Pellegrini v druhom kole prezidentských volieb vyhral v pomere 58 k 42 percentám. Mistríka by porazil s výsledkom 68 k 32 percentám. A v prípade rozhodujúceho prezidentského duelu s Robertom Ficom by Pellegrini vyhral s obrovským náskokom v pomere 65 k 35 percentám.

ZA PREZIDENTA ÁNO, ZA PREMIÉRA NIE?

Fakt, že Pellegrini v prezidentskom prieskume exceloval, zatiaľ čo v tých parlamentných sa jeho strana ocitá až na treťom mieste ostrieľaného politológa neprekvapil. "Prezidentské voľby sú iné, ako parlamentné. Ľudia volia strany, nie jednotlivých kandidátov. A Hlas je v kampani relatívne nevýraznou stranou," hodnotí vzniknutú situáciu Tomaš Koziak. "Na druhej strane prezidentské voľby sú o sympatiách k jednotlivcovi. A Pellegrini je dlhodobo považovaný za jedného z najsympatickejších politikov," doplnil odborník s tým, že Pellegrini môže byť veľkou časťou Slovákov považovaný za akýsi "most" medzi voličmi a odporcami Smeru. "V súčasnom tesne predvolebnom období by som lídra Hlasu-SD ako premiéra nevylučoval," doplnil politológ Miroslav Řádek.

Tomáš Koziak - politológ Zdroj: PETER LIČÁK

Pellegrinoho Hlas by sa podľa septembrového prieskumu agentúry Focus umiestnil na treťom mieste za Progresívnym Slovenskom so ziskom 14, 6 percenta voličských preferencii. Čo znamená, že na dominantný Smer by jeho strana strácala viac, ako štyri percentá.

Je však zjavné, že Pellegrinimu pri pomýšľaní na návrat do premiérskej stoličky výsledky podobných prieskumov nebránia. "Ak by sme mali dostatočne silný mandát, mali by sme mať ambíciu uchádzať sa o post premiéra," vyhlásil sebavedome. Pričom pri otázke či by mal záujem o premiérsku funkciu aj v prípade, že by na konci dňa jeho strana neslávila víťazstvo, Pellegrini prekvapil. "Ak budeme mať dôstojný, silný mandát, ktorý nebude na sto honov od víťaza, tak si myslím, že v rámci vyjednávania je všetko možné," povedal.

Na snímke zľava Robert Fico (Smer-SD), Michal Šimečka (Progresívne Slovensko) a Peter Pellegrini (Hlas-SD). Zdroj: TASR

S takouto nepríjemnou eventualitou podľa politológa Koziaka počíta dokonca aj samotný Robert Fico. "Takýto scenár zapadá do výroku Andreja Danka, ktorý už skôr tvrdil, že o podobnom scenári existuje niečo ako dohoda," zamyslel sa. "Viem si predstaviť, že Fico bude chcieť ísť do koalície aj za cenu, že by Pellegrinimu ponúkol premiérsky post," teoretizuje Koziak s tým, že rovnaká ponuka by teoreticky mohla prísť aj od progresívcov.

S PROGRESÍVCAMI ČI SO SMEROM?

Priamej odpovedi na otázku či vidí svoju budúcnosť v spolupráci s bývalými kolegami zo Smeru, alebo skôr so stranami stredopravého spektra sa Pellegrini dolhodobo vyhýba. "Sme sociálno-demokratická strana, chceme politiku silného štátu, pomáhať ľuďom a nie sme žiadni liberáli. Preto budeme hľadať spojencov, kde budeme vedieť ideologicky nájsť zhodu," hovorí predseda Hlasu. "Nevylúčili sme a do volieb už nevylúčime ani jedných ani druhých," nechal sa v nedávnej relácii počuť Pellegrini.

Politológ Řádek preto súdi, že Smer i Progresívne Slovensko majú "rovnaké šance," na koaličnú spoluprácu s Hlasom. "Tak ako niektoré strany majú pred voľbami do Národnej rady minimálny až žiadny koaličný potenciál, Hlas-SD síce v ostatných preferenčne strácal, ale ak bude po voľbách možné zostaviť vládu, Hlas bude určite jej súčasťou a bude v nej mať veľmi relevantné slovo," zhodnotil.

Prečítajte si tiež: