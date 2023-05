Súd v piatok (19.5.) neprávoplatne spod obžaloby oslobodil podnikateľa Mariana Kočnera. Alenu Zsuzsovú odsúdili na 25 rokov. „Je to obrovské sklamanie, najmä pre rodinu Jána a Martiny. Bol to práve Kočner, ktorý sa Jánovi Kuciakovi vyhrážal,“ reagovala na verdikt Remišová. Zdôraznila však, že treba počkať na právoplatné rozhodnutie súdu. „Nebudem jeho rozhodnutie spochybňovať, na druhej strane vieme, čo je Kočner za človeka, bol to človek, ktorý je schopný naozaj všetkého,“ dodala.

Robert Fico uviedol, že v prípade vraždy Jána Kuciaka a príprave vrážd prokurátorov bol na sudcov vyvíjaný obrovský tlak. a to najmä zo strany médií a mimovládnych organizácií. „Vražda bola politicky zneužitá,“ zopakoval. „Rozčarovanie médií nad rozsudkom nie je úprimné, je to len preto, že každý čakal, že pána Kočnera odsúdia a príde vlna útokov na Smer-SD, ako v rokoch 2018 a 2020,“ vyhlásil.