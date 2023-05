Po mnohých problémoch vlády Eduarda Hegera (47) sa prezidentka Zuzana Čaputová (49) rozhodla zveriť moc nad krajinou do rúk úradníckej vlády. Na súčasné kroky hlavy štátu, ale aj na to, kam naša republika smeruje a kto by jej mohol vládnuť po blížiacich sa parlamentných voľbách, sa denník Plus JEDEN DEŇ pýtal bývalého prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku (60).

V článku sa dočítate

Akú budúcnosť predpovedá Andrej Kiska strane Za ľudí.

Kto môže za rozklad jeho strany.

Koho bude pravdepodobne voliť v predčasných voľbách.

Čo si myslí o úradníckej vláde a krokoch prezidentky.

Kto podľa neho pravdepodobne vyhrá voľby.

Prečo pokladá Roberta Fica a Petra Pellegriniho za úplne rozdielne typy politikov.

Čo si exprezident myslí o slovenskej zahraničnej politike.

Čomu sa venuje na dôchodku a o čom je jeho nový projekt Romade

Začnime stranou Za ľudí. Posledné prieskumy agentúr Focus a AKO jej namerali niečo nad jedno percento. Je vaša strana „mŕtva“?

Podľa mňa áno. Pani Remišová sa teraz vráti do parlamentu a osobne si myslím, že strana ukončí svoju činnosť. My dvaja nie sme v kontakte, ale predpokladám, že sa zapojí do niektorej z už existujúcich politických strán.

Bude to podľa vás OĽaNO?

Možno áno... možno práve Matovičovo hnutie je jej najbližšie. Ale ako a kde napokon skončí, ja netuším.

Na snímke vtedajší predseda strany Za ľudí Andrej Kiska počas tlačovej konferencie strany Zdroj: Jakub Kotian

Neprajníci váš subjekt premenovali na stranu „Bez ľudí“. Čo spôsobilo jej rozklad?

Keď som pani Remišovej stranu odovzdával, bol som presvedčený, že je to tá najlepšia a najsprávnejšia osoba, ktorá by ju mala viesť. Vysvetlím to na príklade: Keď vychováte svoje dieťa a neskôr ho pustíte do života, tak veríte, že ste ho niečo naučili a že sa bude riadiť správnymi hodnotami. Vo finále však nikdy neviete, ako to dopadne.

Andrej Kiska Zdroj: MATEJ KALINA

Rovnako aj ja som predpokladal, že sme do strany vložili to správne DNA. No žiaľ, súboj, ktorý nastal v jej vnútri, dopadol tak, ako dopadol. A dnes k tomu môžem povedať iba toľko, že je mi to nesmierne ľúto.

Na internete sa v posledných mesiacoch objavilo niekoľko článkov poukazujúcich na nie veľmi dobrú finančnú kondíciu strany. Je známe, že celkovo ste strane poskytli pôžičku 1 750 000 eur, pričom splatnosť podľa informácií na stránke Za ľudí bola určená najneskôr do konca tohto mesiaca. Je pohľadávka alebo jej časť ešte aktuálna?

