Bol to premiérsky súboj. V debate Na telo televízie Markíza sa stretol dosluhujúci premiér Eduard Heger (predtým OĽaNO, dnes mimoparlamentná strana Demokrati) s bývalým trojnásobným a možno budúcim premiérom Robertom Ficom (Smer). Kým Heger sa snažil dokázať, že nie je ako jeho predchodca Igor Matovič (OĽaNO), Fico vysvetľoval svoje vyhlásenie, že "nikdy nepovedal, že prezidentka Zuzana Čaputová je americká agentka".

Aj v posledný deň premiérovania Heger vysvetľoval dotáciu, ktorú fima povereného ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana získala z rezortu životného prostredia, ktorú vedie Ján Budaj.

Heger tvrdí, že keď sa o 1,4-miliónovej dotácii pre Vlčana dozvedel, dal celý proces preveriť. "Moja jediná chyba je, že som neurobil tlačovku. Ale už sme tu mali premiéra, ktorý ku všetkému robil tlačovky a občania do nebrali dobre," obhajoval svoj postup.

Hegerov bývalý stranícky šéf Matovič krátko po vypuknutí kauzy, ktorá položila vládu, vyhlásil, že viackrát upozorňoval na to, že Vlčan je kontroverzný. Dokonca Matovič tvrdí, že Vlčana nominoval priamo Heger. "Nepamätám si, že by to explicitne bola moja nominácia," povedal dosluhujúci predseda vlády.

Heger sa ohradil aj voči ďalším Matovičovým slovám, že problém s dotáciou tutlal. "To odmietam. Komunikoval som aj s pani prezidentkou a dal som to preveriť," vysvetľoval. A potom si ešte raz kopol do Matoviča: "Igor Matovič by mal určite jednu tlačovku za druhou, ale ja som rázne konal. Nepovažujem za potrebné robiť tlačovky o každom probléme."

Neskôr ešte vyhlásil, že si už ako premiér a člen OĽaNO často "hrýzol do jazyka a nechal na seba kydať" pri niektorých Matovičových vyjadreniach. Dôvodom bola vraj jeho snaha udržať vládu a koalíciu, aby mohli prechádzať zákony, ktoré sú spojené s čerpaním financií z plánu obnovy. "Nedištancoval som sa dostatočne od výrokov Igora Matoviča," priznal Heger.

Kauza Samuela Vlčana zlomila väz vláde Eduarda Hegera. . FOTO TASR - Jaroslav Novák Zdroj: Jaroslav Novák

Podľa Fica je však najzávažnejšie vyhlásenie Vlčana, ktorý odmieta vrátiť dotáciu, resp. neprijať ju. Šéf Smeru nepriamo odmietol prirovnávanie kauzy Vlčan s kauzou prideľovania eurofondových dotáciu firme bývalej poslankyne Smeru Ľubice Roškovej, ktorá je už aj obžalovaná. "Ak sa niečoho dopustila, bude odsúdená. Ale tam ide o 200-tisíc a tu hovoríme o 1,4 milióna eur. Ak raz niekto niekde zlyhal, nech príslušné orgány konajú. Pri Vlčanovi však o tom viacerí vedeli," povedal Fico.

Krátko po prevalení kauzy Vlčan požiadal o odobratie poverenie viesť agrorezort a z vlády odišiel aj šéf diplomacie Rastislav Káčer. Prezidentka Zuzana Čaputová sa preto chystá v pondelok vymenovať novú vládu. Povedie ju ekonóm a viceguvernér Národnej banky Slovenska Ľudovít Ódor.

Ako zdôraznil Fico, poslanci Smeru sa nechystajú úradníckej vláde vysloviť dôveru v parlamente. Prezidentka Zuzana Čaputová sa tento týždeň stretla s niektorými šéfmi parlamentných politických strán a preberala s nimi svoje nominácie. Medzi pozvanými však nebola strana Smer. Dôvodom boli aj útoky, keď smeráci prezidentke vyčítali nie veľmi razantný postup pri riešení vládnej krízy.

Naopak, Čaputová uviedla, že využije "všetky právne prostriedky" na ochranu svoju, svojich detí a prezidentského úradu. Ako napísala v statuse na sociálnej sieti, dôvodom sú "klamstvá o americkej agentke, sorošovej vláde, konzultáciách o americkej agentke, sorošovej vláde".

Fico v debate priznal, že sa mýlil, keď tvrdil, že nikdy o Čaputovej nehovoril ako o americkej agentke. "Ale bolo to na obranu Ľuboša Blahu," povedal, keď si vypočul svoje výroky na tlačových besedách. Ako zdôraznil, že s Čaputovou v politickom konflikte.

Smer sa nechystá podporiť vládu Ľudovíta Ódora. Ako povedal predseda tejto strany dôvody sú tri. "Stál pri zrode druhého piliera, ktorý Smer nepovažuje za dobre nastavený. Bol poradcom pána Mikloša počas vlády Ivety Radičovej a učí na Stredoeurópskej univerzite, ktorú financuje George Soros," vysvetľoval svoj postoj Fico. Dodal, že Ódora nominovala vtedy koaličná strana Most-Híd a on musel tejto nominácii vyhovieť.

Prieskumy predvolebných preferencií favorizujú stranu Smer. Podľa Fica "je vysoká pravdepodobnosť, že voľby Smer vyhrá" a on má ambíciu zostaviť vládu ako premiér. Očakáva však netradičný scenár po septembrových parlamentných voľbách: "Je možné, že prezidentka, ktorá nerešpektuje doterajšie tradície, obíde výsledky volieb a poverí zostavením vlády niekoho iného."

Do prípadnej koalície by najradšej išiel so stranou Hlas Petra Pellegriniho, ktorý to však už viackrát odmietol, prípadne so stranou SNS. Na margo vyhlásenia Borisa Kollára zo Sme rodina, že odmieta koalíciu so Smerom, reagoval Fico slovami, že "čím menšia strana, tým silnejšie má vyhlásenia, vo voľbách je vždy všetko inak".

Hegerovi Demokrati sa v prieskumoch hýbu okolo troch percent. Aj preto hovorí o spájaní sa, hoci v súčasnosti mimoparlamentné KDH to odmieta. "Sme otvorení akémukoľvek spájaniu," vyhlásil Heger s tým, že chce vytvoriť "vládu pokoja ako alternatívu chaosu a konfliktom, ktoré sme zažili v posledných rokoch". Pritom dva roky viedol vládu. Na otázku, či by si chcel sadnúť do jednej vlády, v ktorej by bol Igor Matovič ministrom odpovedal jednoducho: "Radšej nie."

