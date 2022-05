V slovenskej politike je mnoho predstaviteľov, ktorí už mali konflikt, alebo aspoň slovnú prestrelku s lídrom OĽaNO Igorom Matovičom. Okrem predstaviteľov opozície zo Smeru-SD a mimoparlamentného Hlasu-SD mu dlhodobo leží v žalúdku napríklad aj prezidentka Zuzana Čaputová. „Považujem ju za falošnú a veľakrát zákernú ženu. Zažil s ňou dve stretnutia, o ktorých keby sa ľudia dozvedeli, by boli zhrození,“ povedal nedávno.

Najnovšie si však zgustol na ďalšej známej Slovenke, ktorá zohrala v našej politke veľmi významnú rolu. Konkrétne ide o bývalú predsedníčku vlády Ivetu Radičovú. Matovičovi sa nepáčilo, čo napísala vo svojom blogu, v ktorom sa venovala jeho snahe o regulovanie televíznych politických diskusií.

Staré "dobré" časy, keď Igor Matovič dobre vychádzal s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Zdroj: Martin Baumann

Minister financií sa natoľko rozčúlil, že ju v statuse niekoľkokrát označil veľmi priateľsky, aj keď s ironickým podtónom - Ivetka. Viackrát navyše napísal, že klame. "IVETKA, KLAMAŤ SA (PREDSA) NEPATRÍ. Ivetu Radičovú som mal rád. A asi to bolo obojstranné, keďže veľmi lobovala, aby vo voľbách 2016 jej Marián kandidoval za OĽANO … lenže Mariánko mal požiadavku byť maximálne do tretieho miesta, a tak sme mu povedali, že úctivo ďakujeme (strašne je furt za to urazený). O to viac ma mrzia jej občasné výpady voči mne v duchu - buchni si do matoviča, budeš in," začal svoj drsný status.

V súvislosti s ostrými slovami, ktoré Matovič verejne Radičovej venoval, sme oslovili so žiadosťou o reakciu aj samotnú expremiérku. Tá včera, kedy predseda OĽaNO text napísal, navyše oslavovala meniny. Takýto darček však zrejme nečakala. Ani kritika a osočovanie ju však neodradilo od toho, aby Matovičovi venovala veľmi slušnú, no dobre mierenú odpoveď. Tú si šéf rezortu financií zrejme za klobúk nedá. "Overiť si, kto klame, predsa dokážete veľmi jednoducho. Uvádzate rovnakú formuláciu ako ja aj vy v článku "Matovič chce predložiť návrh na reguláciu diskusných relácií..." z 25.5. Takže podľa Matoviča klamete aj vy, aj TASR a ďalšie médiá," zareagovala Radičová na status Matoviča.