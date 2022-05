"Do politiky som išiel s jedným hlavným cieľom - odstaviť Ficovu skorumpovanú bandu, aby sme mohli ľuďom dať to, čo im oni brali. A to sa snažím robiť." napísal Matovič na svojej sociálnej sieti. Vyjadril sa, že mu nevadí, že je pri tom "mnohokrát ako slon v porceláne."

"Nuž, nerád sa hrám na niekoho, kým nie som. Som sebou sám." tvrdí minister.

"Keď som pred rokom prvýkrát verejne spomenul 200 eur mesačne na dieťa, pre mnohých som bol len rojko, magor a sľubotechna. Dnes je to realita a už len jedna žena môže pomoc rodinám zvrátiť. A aj týmto ju prosím a žiadam, nech to nerobí. Nech, prosím, neberie rodinám sen, ktorý sa realitou stal." dodal Matovič,

Podľa Matoviča sa Slovensko môže stať výkladnou skriňou prorodinnej politiky v EÚ. Uviedol to na brífingu za účasti predsedu poslaneckého klubu OĽANO Michala Šipoša a ďalších poslancov hnutia, v súvislosti s tzv. protiinflačným a prorodinným balíčkom, ktorý v utorok (24. 5.) schválila Národná rada (NR) SR.

"Pomoc je schválená. Pevne verím, že jej už nikto cestu nazahatá," priblížil Matovič. Pomoc pre rodiny je podľa jeho slov "dramatická".

Ide podľa neho o "extrémne zvýšenú pomoc rodinám". "Z lúzra Európy, čo boli slovenské rodiny doteraz, po tom, ako (Robert) Fico (Smer-SD) s (Petrom) Pellegrinim (Hlas-SD) 12 rokov budovali akože sociálny štát, po tejto mimoriadnej intervencii môže byť Slovensko výkladnou skriňou prorodinnej politiky. Som vďačný každému, kto tomu pomohol," povedal.

Koaličné strany Za ľudí, Sme rodina ani SaS svoj postoj k protiinflačnej pomoci z dielne ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) nezmenia ani v prípade, ak by ho prezidentka SR Zuzana Čaputová vetovala. SaS bude naďalej proti, poslanci zvyšných strán za. Vyplýva to z ich vyjadrení pre TASR. OĽANO verí, že prezidentka nebude komplikovať doručenie pomoci rodinám s deťmi.

Poslanec Národnej rady SR za OĽANO a bratislavský mestský poslanec Milan Vetrák vyzval prezidentku, aby parlamentom schválený protiinflačný balík podpísala. Ak by ho vetovala, avizuje, že je pripravených viac ako 76 poslancov parlamentu jej veto prelomiť.

Uviedol to na štvrtkovom zasadnutí bratislavského mestského zastupiteľstva, kde vystúpil proti vyhláseniu mesta Bratislava, v ktorom samospráva odmietla schválený balíček a apeluje na prezidentku, aby zákon nepodpísala. Toto vyhlásenie mesta označil Vetrák za "pamflet komunálnych plačkov".

