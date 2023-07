Bývalá obľúbená televízna redaktorka Zuzana Eliášová sa musí v pozícii hovorkyne cítiť ako na kolotoči. Za necelých 7 rokov v práci vedúcej komunikačného oddelenia sa po jej boku vystriedalo toľko ministrov, ako získal Peter Sagan (33) zelených dresov na Tour de France. Hovorkyňa to však berie športovo, resp. profesionálne.

Eliášová vhupla do politiky začiatkom roka 2017, keď sa stala hovorkyňou ministra zdravotníctva Tomáša Druckera (45). Začiatkom nasledujúceho roka ho vo funkcii vystriedala Andrea Kalavská (45) a po jej abdikácii prevzal rezort zdravotníctva na tri mesiace Peter Pellegrini (47). Po voľbách ho vymenil Marek Krajčí (49) a nasledoval Vladimír Lengvarský (53). Eliášová sa stala k 1. máju 2022 riaditeľkou tlačového odboru Kancelárie ministra vnútra, ktorému vtedy šéfoval Roman Mikulec (51), po vymenovaní úradníckej vlády ho vystriedal Ivan Šimko (68). Celkovo teda sedem, zatiaľ.

Zjavne bol každý z nich s jej prácou spokojný. Ak nerátame kratučkých pár dní medzi Krajčím a Lengvarským, keď rezort zdravotníctva dočasne viedol Eduard Heger (47), tak by sa Eliášovej činnosť dala prirovnať k rozprávke o Snehulienke a siedmich trpaslíkoch. Ťažko povedať, ktorý z nich bol Vedko, Šťastko, Hapčí, Spachtoš, Dudroš, Plaško alebo Kýblik. Eliášová to však vzala profesionálne a politiku už berie podľa vlastných slov s nadhľadom. „Práca na ministerstve zdravotníctva aj vnútra je prácou pre ľudí, občanov tejto krajiny – a v tom vidím ten najväčší zmysel,“ povedala Eliášová s tým, že si vždy dala záležať na tom, aby robila prácu, ktorá ju napĺňa a baví.

Sagan má teda čo závidieť. Na práve prebiehajúcej Tour de France získal v minulosti rekordných 7 zelených dresov pre celkového víťaza bodovacej súťaže, ďalší tento rok nepridá a chystá sa ukončiť kariéru v cestnej cyklistike. Eliášová nám prezradila, že v pozícii riaditeľky tlačového odboru rezortu vnútra plánuje zotrvať aj po tom, ako sa ministerstva ujal Ľudovít Ódor (47).

Sympatická hovorkyňa sa na to všetko pozerá aj ľudsky: „Ku každému ministrovi, s ktorým som pracovala, som bola profesionálne aj ľudsky maximálne lojálna a následne, keď sa nám cesty rozišli, z úcty k danej osobe diskrétna, pretože práca ministra je extrémne náročná a môže priniesť rôzne situácie sprevádzané stresom či tlakom.“ Každého šéfa, pod ktorým pracovala, si preto váži a želá mu len to najlepšie. Jej silný charakter naznačuje aj to, že sa nechcela vyjadriť k tomu, s kým sa jej pracovalo najlepšie, ale ani na situáciu okolo odchádzajúceho Šimka.

V galérii nájdete zaujímavé snímky Zuzany Eliášovej, ako aj „jej ministrov“.