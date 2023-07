Tak ako Čaputová sľúbila, stretla sa tak s ministrom Šimkom, ako aj policajným prezidentom Hamranom a povereným premiérom Ľudovítom Ódorom. Do sporu medzi ministrom a najvyšším policajným funkcionárom v podstate musela vstúpiť, keďže Slovensko do volieb vedie tzv. úradnícka vláda, ktorú vymenovala v máji.

Podľa oficiálneho vyhlásenia sa Čaputová „podrobnejšie k svojim stretnutiam vyjadrí začiatkom budúceho týždňa“. Medzitým sa kopia vyhlásenia buď v prospech Šimka, alebo naopak v prospech Hamrana.

Policajný prezident Hamran už niekoľko dní hrozí odchodom, pričom sa chystá so sebou stiahnuť aj vedenie zboru. Dôvodom je Šimkov status, v ktorom konštatoval, že „potrebujeme policajtov, ktorí sú spoľahliví a nevyhrážajú sa, že odídu, ak sa im nezvýšia platy“. V ďalšom statuse ešte pritvrdil a napísal: „Nie priatelia, žiadne rozviazané ruky tu ľudia s pištoľami a putami mať nesmú! Patria pod kontrolu politiky.“

Oba statusy sám Šimko tento týždeň označil za svoju „literárnu tvorbu“. Napísal ich krátko po brutálnej vražde v Novej Dubnici. V jednom dokonca konštatoval, že ho „bolí“, ak vyhasol ľudský život pre ľahostajnosť či strach policajta. Sestra zavraždenej totiž opísala, ako sa policajti vysmievali jej žiadosti o ochranu. Naopak, Hamran tvrdí, že policajti konali nad rámec svojich povinností.

Policajného prezidenta sa však ešte viac dotkli ďalšie Šimkove slová. „Priznám sa, že mi od počiatku nebolo jasné, čo sa malo na mysli pod tým, keď sa začalo hovoriť o tom, ako sa rozviazali ruky polícii. Táto ozbrojená, represívna štruktúra si iste nemôže robiť, čo sa jej zachce,“ napísal s tým, že „to sa deje iba v policajnom štáte“.

Pred voličov predstupuje politik a nie policajný dôstojník, argumentuje Šimko. „Nie priatelia, žiadne rozviazané ruky tu ľudia s pištoľami a putami mať nesmú! Patria pod kontrolu politiky,“ dodal s tým, že inak sa budú úradníci báť prijímať aj nepríjemné rozhodnutia, politická súťaž sa zmení na kriminalizovanie oponenta a polícia si nebude schopná priznať zlyhania.

Hamran odmieta políciu kontrolovanú politickú mocou. „Je to pre mňa hrubá červená čiara a je to neakceptovateľné. Pokiaľ by to v budúcnosti malo byť ako v minulosti, že je polícia pod politickou kontrolou, je to nezlučiteľné s mojím ďalším pôsobením,“ povedal pre televíziu Markíza. V takom prípade by vraj odišli aj viceprezidenti a ďalší funkcionári.

Šimko na vyhrážku zareagoval slovami, že Hamran „je slobodný človek“, pričom si však myslí, že neodíde. Na druhej strane je však minister „pripravený na všetko“, teda aj na túto alternatívu. Poverený premiér Ľudovít Ódor sa stretol s oboma. „Určite nie je v hre odvolanie ministra vnútra. Môj cieľ je, aby sme zabezpečili nepolitický, bezproblémový chod polície a vyšetrovanie citlivých káuz bez pochybností,“ uistil premiér. A hoci je presvedčený, že polícia nemôže byť pod politickým tlakom, upozorňuje, že „nejaká kontrola tam musí byť, sú zákonné mechanizmy ako vynucovať zákonnosť krokov polície, primeranosť v etickej rovine“.

Premiér nepovažuje písanie statusov na sociálnych sieťach za najšťastnejšie riešenie. „Vyzýval som, aby bola komunikácia intenzívnejšia, ale aj priamočiarejšia,“ vysvetľoval s tým, že komunikovať by sa najskôr malo interne v rámci rezortu vnútra.

Krátko po nástupe do funkcie Šimko vyhlásil, že sa mu zdá, že Hamran „je človek na správnom mieste“. Tvrdil, že ku každému pristupuje „s prezumpciou neviny“, ak by sa však sklamal, že pripravený takého človeka vymeniť.