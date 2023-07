Dva mesiac vydržal Ivan Šimko v kresle ministra vnútra. Od stredajšieho popoludnia rezort vedie poverený premiér Ľudovít Ódor.

Šimko musel odísť pre spor s vedením Policajného zboru, najmä však pre nezhody s policajným prezidentom Štefanom Hamranom. Ten dnes na tlačovej konferencii objasňoval, že sa minister zaujímal o vyšetrovanie aktuálnej kauzy a aj preto nenašli spoločnú reč.

Keď sa včera Šimko lúčil s ministerstvom, spomenul, že si pýtal informácie o niektorých vyšetrovaniach. Ako povedal, bolo to aj na popud kolegov z vlády. To sa však Hamranovi nie veľmi páčilo, čo potvrdil verejne. „Pánovi ministrovi nestačila správa, tak prišiel pokyn z jeho kancelárie, že to má prísť vysvetliť policajný prezident, alebo niektorí viceprezident, alebo šéf NAKA,“ povedal Hamran. Dodal, že informáciu mal podávať v prítomnosti vysokého štátneho úradníka, pričom práve jeho podriadených sa týkala akcia.

Odmietol pritom skonkrétniť, o ktorý prípad išlo a kto bol ten tajomný štátny úradník, v prítomnosti ktorého mal Hamran reportovať o prípade. Za ministrovania Šimka však najznámejšou akciou Národnej kriminálnej agentúry bol záťah na zamestnancov rezortu pôdohospodárstva a Pôdohospodárskej platobnej agentúry. V rámci akcie s názvom Tajomník ich síce zadržala, urobila domové prehliadky, ale po vypočutí všetkých prepustila, preto „neboli preukázané dôvody na ich ďalšie zadržiavanie či vznesenia obvinenia“.

Naopak, ministerstvo pôdohospodárstva vyzvalo verejne priamo Šimka, aby preveril „primeranosť, rozsah a spôsob štvrtkového zásahu a tiež opodstatnenosť a pravdivosť informácií, ktoré k nemu viedli“.

Dnes už exminister Ivan Šimko pre denník PLUS JEDEN DEŇ potvrdil, že o informáciu ho žiadal priamo minister pôdohospodárstva Jozef Bíreš. „Nerozumiem, prečo policajný prezident tak tajomne rozprával o nejakom vysokom štátnom úradníkovi. Vyšetrovanie sa týkalo Pôdohospodárskej platobnej agentúry,“ spresnil Šimko.

Ako ďalej povedal, minister Bíreš ho požiadal o informáciu, čo sa deje v jeho rezorte. „Preto som požiadal o stretnutie pána Hamran, ktorý mi telefonicky oznámil, že by to nebolo vhodné a tak vraj chráni aj mňa,“ pokračoval exminister.

Spor medzi vedením polície a ministrom vykulminoval tento týždeň, keď prezidentka Šimkovi odobrala poverenie viesť rezort. V opačnom prípade, a to priznala tak Čaputová, ako aj premiér Ódor, z vedenia polície sa chystalo odísť vyše dvadsať vedúcich pracovníkov. Podľa našich informácií to však nebol tak horúci problém.

„Žiadne vedenie polície by neodstúpilo,“ tvrdí náš zdroj blízky ministerstvu vnútra. „Policajný prezident Hamran si nechal už skôr od ministra podpísať služobnú cenu do Maďarska na Veľkú cenu Formule 1,“ dodáva zdroj s tým, že Veľká cena sa bude konať už v najbližšiu nedeľu.

