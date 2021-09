Nebudeme si nič klamať, Boris Kollár patrí jednoznačne medzi najkontroverznejšie osobnosti na Slovensku a to nielen čo sa politickej scény týka. Väčšinou púta pozornosť svojimi avantúrami so ženami alebo politikou svojho hnutia Sme rodina. Poslednou dobou to však bolo aj jeho zdravotným stavom, ktorý nie je už vyše roka v poriadku. Jednoznačne najväčšie problémy mu narobila ťažká autohavária, ktorú mal koncom minulého roka na okraji Bratislavy. Z tej sa zotavoval niekoľko mesiacov, nakoľko mal poranenú krčnú chrbticu a musel absolvovať aj operáciu.

Z tohto zranenia sa napokon dostal, no výrazne sa podpísalo na jeho zdraví. Predseda NR SR značne pribral a schudnúť sa mu celkom nepodarilo dodnes. Svedčia o tom aj jeho kravaty, ktoré si viaže vždy len do košele s rozopnutým horným gombíkom. Ako sa však najnovšie ukázalo, zrejme nejde o jediný problém, ktorý lídra Sme rodina trápi. Svedčí o tom minimálne jeho aktuálny zdravotný stav. To, že sa s Borisom Kollárom niečo deje, si všimla pozorná diváčka markizáckeho Telerána, kde sa Kollár objavil v rámci spravodajského bloku. "Keď som ho videla, úplne som sa zľakla. Oko mal celé zakrvavené. Buď ho niekto zbil, alebo je za tým zdravotný problém," napísala nám diváčka Diana. My sme sa celú situáciu okamžite rozhodli preveriť a Kollára sme sa na jeho "výzor" opýtali.