Šéf rezortu obrany Jaroslav Naď už pred niekoľkými týždňami priznal, že za posledný rok pribral približne 15 kíl. A to rovno na tlačovej konferencii pred zrakmi verejnosti. O kilách navyše sa nebojí rozprávať a pre denník Plus JEDEN DEŇ otvorene priznal, čo za ne môže. Zlom podľa neho nastal, keď nastúpil do funkcie ministra. „Predtým som intenzívne športoval – tri- až štyrikrát do týždňa. Po vstupe do vlády sa moja fyzická aktivita až do posledných dvoch mesiacov znížila na absolútne minimum, čo logicky spôsobilo priberanie,“ vysvetlil.

Podiel na kilách navyše mal podľa neho aj stres a dosahy pandémie. Naď však jedným dychom dodal, že si vstúpil do svedomia a posledné dva mesiace opäť športuje. Podarilo sa mu zhodiť približne štyri kilá. „Začal som sa viac hýbať a snažím sa výrazne menej jesť. Verím, že postupom času sa dostanem tam, kde som bol predtým,“ povedal.

Šéf obrany priznáva, že v jeho prípade sčasti zohráva úlohu aj genetika. „Moja váha je veľmi nestály faktor. Veľmi rýchlo priberám a veľmi rýchlo aj chudnem. Ľudia, ktorí ma poznajú, vedia, že som už možno štyrikrát pribral a schudol viac ako 15 kíl, takže u mňa to je v podstate cyklicky sa opakujúci problém,“ zakončil.

U predsedu Národnej rady Borisa Kollára je to s kilami navyše komplikovanejšie. Do hry totiž vstúpila vážna autonehoda z jesene minulého roka. Politik mal zlomený druhý krčný stavec a verejnosti sa prihováral niekoľkokrát z nemocnice. „Štyri mesiace som sa nevedel pohnúť a teda je logické, že máte len príjem a žiadny výdaj. Dodnes chodím po rehabilitáciách a stále nemôžem športovať, dokonca ani plávať,“ povedal pre náš denník. Kollárov stav po autonehode bol pritom vážny. V nemocnici strávil približne mesiac, so zahojením stavca mu pomáhala aj železná konštrukcia okolo hlavy. Jeho cesta k zdraviu sa však stále nekončí. „Rehabilitácia bude trvať minimálne rok, tak je logické, že som pár kíl nabral,“ prezradil. Jedným dychom dodal, že s nadbytočnými kilami skoncuje hneď, ako mu to zdravotný stav a lekári dovolia. „Napriek tomu som rád a vďačný za každý ďalší centimeter mobility krku,“ zakončil.

Nabraté kilogramy sa dajú schovať

Stylistka Andrea Ziegler odporúča jednoduché triky. „Muži dosť často priberajú do brucha, opticky im ho pomôže zmenšiť, ak sú vzpriamení s ramenami vzadu,“ prezradila. Dôležitý je podľa nej aj samotný strih. „Gombík saka by nemal zbytočne ťahať a mal by vytvárať priestor na to, čo chcú páni schovať. Zároveň by malo sedieť aj na ramenách. Zaujímavá je aj vesta. Tá dokáže vytvarovať postavu, stiahnuť brucho a je to zaujímavá trojkombinácia,“ dodala Ziegler. Páni by mali podľa nej siahnuť po tmavšej modrej farbe alebo tmavšej sivej. Čiernu kombináciu by si nechávala len na dôležité rokovania.

