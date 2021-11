Ekonómka Jana Kiššová v politických kruhoch nie je žiaden nováčik. Bola jednou zo zakladajúcich členov liberálnej strany Sloboda a Solidarita (SaS). Pôsobila vo funkcii generálnej manažérky strany a bola aj spoluautorkou ich ekonomického programu. O tieto témy sa aj dlhodobo zaujímala. Niekoľko rokov za SaS sedela aj v parlamentnej lavici ako poslankyňa a so svojím straníckym šéfom Richardom Sulíkom úzko spolupracovala.

Zlom prišiel až v roku 2019. Spolu s ďalšími ôsmimi poslancami Národnej rady vtedy liberálov opustila. Dôvodom mali byť jej nezhody so Sulíkom. Politička v tom čase tvrdila, že v SaS sa „lámali charaktery“ a „atmosféra bola už neznesiteľná“. Kiššová patrila do skupiny spojencov okolo exministra obrany Ľubomíra Galka, ktorí boli kritikmi predsedu strany. „Dnešná SaS už nie je tou stranou, do ktorej som pred desiatimi rokmi plná ideálov vstupovala. Pre mňa tam vládne neznesiteľná atmosféra, v ktorej sa už nechcem ďalej dusiť,“ napísala po svojom odchode.

Napriek turbulentnému obdobiu sa Kiššová, zdá sa, so šéfom liberálov zmierila a v roku 2020 začala opätovnú spoluprácu. Stala sa jeho poradkyňou pre krízové opatrenia na ministerstve hospodárstva. V posledných týždňoch sa však v kuloároch objavila informácia, že post poradkyne opustila. „Áno, je to pravda,“ potvrdila informáciu pre Plus JEDEN DEŇ aj samotná Kiššová. „Podľa dohody úplne na začiatku bolo moje pôsobenie dočasné, teraz spolupracujeme už len externe, v menšom rozsahu,“ vysvetľovala ďalej. Odmietla špekulácie, že by za týmto rozhodnutím boli nezhody so Sulíkom. „Keby som nemala svoje aktivity, ostala by som. Veľmi dobre sa mi s ním vždy robilo,“ zakončila. K odchodu svojej pravej ruky sa vyjadril aj samotný minister hospodárstva Richard Sulík.