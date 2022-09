Mladý poslanec vo svojom profile na sociálnej sieti priblížil, že európskych politikov sa pýtal predovšetkým na závislosť od ruského plynu, ktorá podľa jeho slov financuje vojnu na Ukrajine. Zdôraznil tiež, že potrebujeme nielen uhlíkovo neutrálny, ale aj bezpečný a stabilný zdroj energie. „V energetike nestačia len pekné ciele a vzdušné zámky. Potrebujeme pragmatickú zelenú politiku s dôrazom na bezpečnosť. Súčasná kríza musí byť poučením,“ prízvukoval Stančík.

Poslanec nedávno pre Plus JEDEN DEŇ nevylúčil, že by mal v budúcnosti ambíciu pracovať v Európskom parlamente. „O tom vždy rozhodujú voliči. Do politiky som sa nikdy netlačil, dostal som sa tam na pozvánku, takže sa nepotrebujem za každú cenu uchádzať o nejakú stoličku," odkázal s tým, že podobné záležitosti považuje za hudbu ďalekej budúcnosti.

