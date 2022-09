Víkendový teambuilding OĽaNO mal hnutie poriadne zoceliť, a paradoxne však nastal presný opak. Podľa našich exkluzívnych informácií si dvaja poslanci poriadne skočili do vlasov a brutálne sa pohádali. Neblahé následky to malo aj pre Igora Matoviča (49).

Stretnutie členov a poslancov OĽaNO, ktoré sa konalo cez víkend v hoteli Ministerstva vnútra Bystrá, vyvolalo poriadny rozruch. Teambuilding, ktorého súčasťou bola aj bujará zábava do skorého rána, grilovačka, wellness, procedúry a masáže, si hnutie naplánovalo veľmi nešťastne. V OĽaNO však zrejme cítili, že ich stretnutie sa väčšine národa nebude páčiť, a tak sa ho snažili čo najlepšie utajiť.

„Zamestnanci vraj museli podpísať dohodu o mlčanlivosti a hovorí sa aj o tom, že museli odovzdať mobily, aby nikto nič nemohol fotiť,“ dozvedeli sme sa od nášho zdroja.

Areál v rekreačnom zariadení Ministerstva vnútra v Liptovskom Jáne, kde sa konal teambulding OĽaNO bol prísne strážený, obohnaný páskou a všade boli prítomní ochrankári. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

Hnutie však tieto informácie popiera. „Dôrazne sa ohradzujeme proti tvrdeniam či špekuláciám, že sme akýmkoľvek spôsobom od zamestnancov žiadali mlčanlivosť či dokonca brali mobilné telefóny. Pobyt sme absolvovali za rovnakých podmienok ako ktorýkoľvek iný návštevník centra,“ reagoval na naše otázky mediálny tím OĽaNO.

Zaujímalo nás aj to, koľko stál nájom spomínaného komplexu na túto akciu. „Za využitie služieb hotela Bystrá v Liptovskom Jáne sme zaplatili plnú cenu podľa stanoveného cenníka,“ informovalo OĽaNO.

Stretnutie podľa našich informácií nebolo celkom idylické. Pokojná atmosféra sa mala v istý moment zvrtnúť do nečakaného konfliktu medzi dvoma poslancami OĽaNO. Do vlasov si vraj skočili Andrej Stančík a Jozef Pročko, medzi ktorými došlo k ostrej výmene názorov a k poriadnej hádke! Pročko mal vzápätí dôjsť na stranícke stretnutie s lepiacou páskou na ústach, čím chcel poukázať na to, že za svoj názor si vyslúžil kritiku.

Oslovili sme priamo poslanca Stančíka, ten však na naše otázky odmietol odpovedať. „Nebudem to komentovať,“ reagoval. „Chápem, že je to pre vás zaujímavé, ale toto komentovať nebudem,“ uzavrel s tým, že incident nepoprel. Oveľa zhovorčivejší bol jeho kolega Pročko. „Či som sa pohádal vážne so Stančíkom? V OĽaNO nikomu nikto neberie jeho názor. Na niektoré veci mám odlišný názor ako Stančík. Ak je to pohádanie, tak som sa vážne pohádal s každým na klube za dva roky desaťkrát,“ povedal bývalý televízny zabávač.

„V Jáne sme sa neskrývali pred ľuďmi, ale práve naopak riešili problémy ľudí, ktoré budú vďaka vojne na Ukrajine,“ povedal pre náš denník Jozef Pročko (OĽaNO). Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Všetko nasvedčuje tomu, že v hádke mohlo ísť o názor na to, či by mal Igor Matovič zotrvať vo funkcii ministra financií. „Okrem dvoch-troch ľudí všetci ostatní hovorili, že v žiadnom prípade by sme pri ďalšom vydieraní zo strany SaS nemali ustupovať," povedal Matovič v relácii Rádia Expres Braňo Závodský naživo s tým, že o svojom osude dal hlasovať v skupine poslancov prostredníctvom komunikačnej aplikácie. „Boli tam dva hlasy za odstúpenie, všetko ostatné bolo neustupovať vydieračom," zdôraznil Matovič.

