Denník Plus JEDEN DEŇ pri tejto príležitosti "vyspovedal" tú najpovolanejšiu, ktorou je práve bývalá predsedníčka vlády, Iveta Radičová. Podľa jej slov je len veľmi ťažké hodnotiť, či je súčasný stav vo výsledku pre Slovensko a vládu dobrý alebo zlý. „Kategória dobra a zla je zradná. Principiálny pohľad tkvie v tom, aké priority v živote máte a zdieľate. Pre voličov súčasnej opozície je tu nádej, že príde k výmene vlády - pre nich dobre. Pre voličov koaličných strán je to, samozrejme, veľké sklamanie - pre nich to dopadlo zle," zamyslela sa.

Na druhej strane však priznáva, že podobný koniec očakávala. „Od začiatku vládna koalícia prechádzala veľmi vážnymi problémami až krízami. A napokon v podstate do roka a do dňa prišlo k pádu vlády Igora Matoviča," konštatuje expremiérka. „Problémy, tenzie a napätia vo vláde boli dlhodobé. A stanovenie červených čiar pre hlavných zúčastnených bolo definitívne a jasné, takže áno. Očakávala som takýto koniec."

Otázku, ako sa pozerá na rozhodnutie Igora Matoviča a čo by robila na jeho mieste, komentovať nechcela. „Vcítiť sa do spôsobu politiky a uvažovania Matoviča mi robí veľmi veľké problémy." Niekdajšia premiérka tiež pripomenula, že obe vlády, ktoré vznikali po vládach Smeru, mali krátke trvanie. Pričom dôvodov je podľa nej viacero. „Obe museli riešiť ťažké krízy. Tá moja finančnú. A teraz je to bezprecedentná kombinácia pandémie, vojny, energetickej krízy a inflácie," zhodnotila so slovami, že zvládnuť také závažne krízy si vyžaduje mať jasné priority a vôľu riešiť veci spoločne. „Práve táto vôľa prestala existovať a v politike treba rešpektovať aj rozhodnutie, že niekto nechce alebo nevie so stranami vládnuť."

Do porovnávania situácie z čias jej vládnutia s tou súčasnou sa púšťať nechcela. „Vláda, v ktorej som mala tú česť byť premiérkou, mala 79 poslancov v Národnej rade. A teda mala len veľmi krehkú väčšinu. Súčasná vláda začínala s ústavnou väčšinou, a tak musíte uznať, že sú to výrazne neporovnateľné politické situácie," odkázala. Na Richarda Sulíka ani Igora Matoviča sa podľa vlastných slov pre ich rozhodnutie vedúce k pádu vtedajšej vlády nehnevá. „Hnev určite nie. Ani ja som nebola mimo hry a uvedomujem si vlastnú účasť a spoluzodpovednosť za celú situáciu," konštatovala Radičová s tým, že rozumie, že sa na nich hnevajú mnohí voliči.

Vládnutie v menšinovej vláde teda podľa Radičovej možné je, no súčasná koalícia stojí pred mimoriadne ťažkou výzvou. „Dnes je neporovnateľný stav v tom, aká opozícia sedí v parlamente. Permanentne sa ma pýtate na stav koalície, no to, aká stabilná je politická scéna a aká atmosféra je v spoločnosti sa odvíja aj od vzťahu koaličných a opozičných strán," konštatuje expremiérka.

„Treba si uvedomiť, že sme zažili bezprecedentné odhalenie zločineckej siete na najvyšších priečkach inštitúcií, ktoré mali garantovať právny štát," dodala. „Okrem kríz teda súčasná i moja vláda prevzali unesený a zdeformovaný právny štát. A presadzovať rozhodnutie v takomto štáte je mimoriadne zložité," uzatvára.

