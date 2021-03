Koaličná kríza by sa mala tento týždeň rozlúsknuť, rokovanie NR SR bude v utorok (30. 3.) pokračovať podľa dohody. Uviedol to šéf parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike. Myslí si, že prezidentka SR Zuzana Čaputová mala výhrady k premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽANO) vyjadriť v pléne NR SR. Nesúhlasí s tým expremiér a líder Hlasu-SD Peter Pellegrini.

Pellegrini si myslí, že prezidentka má právo komentovať situáciu. Obáva sa, že koaličná kríza sa skončí odchodom SaS a posilnením hnutia OĽANO. Kollár aj Pellegrini by vedeli spolupracovať s každou príčetnou stranou, navzájom sa za také považujú.

"Nebudem predbiehať. Viem veci, ktoré ešte nemôžem zverejniť. Ale možno budete prekvapení, že tieto veci sa pohnú už tento týždeň," uviedol Kollár ku koaličnej kríze. Za Sme rodina dal ultimátum na vyriešenie do stredy (31. 3.), zopakoval, že v opačnom prípade treba ľuďom čestne povedať, že sa dohoda nepodarila. Dodal, že v utorok pokračuje rokovanie NR SR a je dohodnutý s koaličnými partnermi, že zbehne podľa dohôd. Za vládne návrhy by mala hlasovať aj SaS. Skonštatoval, že aj preto prerušil rokovanie NR SR, aby sa s partnermi jasne dohodol. Dodal, že prezidentka trochu prekračuje svoje právomoci pri výzve premiéra na demisiu. Mala to podľa neho vysloviť v parlamente, ktorému sa podľa Ústavy SR vláda zodpovedá.

"Vy máte od Pána Boha šťastie, že máte vyhlásený núdzový stav a zákaz vychádzania, lebo len teraz by ste videli, aké by boli protesty, aké by boli masy v uliciach," reagoval Pellegrini s tým, že premiér má obrovskú nedôveru medzi občanmi. Zastal sa prezidentky a ocenil, že konečne povedala svoj názor. Má podľa neho právo vyjadriť osobný postoj k hociktorému členovi vlády. Myslí si, že povinnosťou prezidentky je robiť nielen reprezentatívne úlohy, ale aj komentovať dianie.

Pellegrini hovorí, že vládna kríza sa zrejme vyrieši trojkoalíciou. Obáva sa, že po odchode SaS sa posilní vplyv hnutia OĽANO a Matoviča. Poukázal na to, že hnutie nie je štandardnou stranou, označil ho za schránkovú firmu. Spochybňuje i schopnosti premiéra riadiť krajinu aj akýkoľvek rezort.

