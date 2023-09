Dnešný deň v skratke:

Predčasné parlamentné voľby sa začínajú dnes o 7:00 a končia sa o 22:00.

Hlasovať v nich môže dovedna 4,3 mil. voličov, z toho 185-tisíc sú prvovoliči.

Ľudia hlasujú za plentou. Hlasovacie lístky dostanú voliči od členov okrskovej volebnej komisie, čo potvrdia podpisom, približuje ministerstvo vnútra.

Voliči si za plentou vyberú jeden hlasovací lístok, prípadne na ňom udelia aj preferenčné krúžky, najviac však štyri. Lístok vložia do obálky a potom ju vhodia do volebnej schránky.

V histórii samostatnej Slovenskej republiky ide v poradí o deviate voľby do NR SR.

Vtedy prestane plynúť predvolebné moratórium, ktoré sa začalo vo štvrtok o polnoci.

Voliči, ktorým zdravie bráni ísť voliť v predčasných septembrových parlamentných voľbách osobne, môžu požiadať okrskovú volebnú komisiu o prenosnú volebnú schránku.

Čo potrebujete na hlasovanie, za čo hrozí pokuta 33 eur a čo ak si zabudnete doma občiansky preukaz? Prečítajte si v našom volebnom manuáli >>

Anketa Pôjdete dnes voliť (alebo ste už boli?) Áno, určite! / Mám odvolené! 89% Nie a ani nepôjdem. 9% Ešte neviem... 2% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Voľby 2023 sledujeme ONLINE:

7:50 Na strednom Považí a v kopaničiarskom regióne otvorili v sobotu o 7.00 h všetkých 399 volebných miestností pre hlasovanie v predčasných parlamentných voľbách. V pôsobnosti okresnej volebnej komisie v Trenčíne môžu ľudia hlasovať v parlamentných voľbách v 116 volebných okrskoch v okrese Trenčín a v 60 okrskoch v Ilavskom okrese. Informovala zapisovateľka komisie Iveta Bartošová.

7:40 O 7.00 h sa začalo hlasovanie v sobotňajších parlamentných voľbách aj v bratislavskej Záhorskej Bystrici. V mestskej časti, pravidelne dosahujúcu vysokú volebnú účasť v rámci hlavného mesta, hlasujú v piatich volebných okrskoch. Voliči začali prúdiť do volebných miestností hneď po otvorení. Jeden z prvých sa priznal, že sa pri hlasovaní rozhodoval až na poslednú chvíľu. Na otázku, k čomu by mal prispieť jeho hlas skonštatoval, že by to malo byť ku "konečne normálnemu Slovensku".

Na Slovensku sa v sobotu o 7.00 h začali v poradí štvrté predčasné a celkovo deviate parlamentné voľby v ére samostatnej SR. Na snímke volička vhadzuje obálku s hlasovacím lístkom do volebnej schránky v priestoroch Základnej školy na Karpatskej ulici v Žiline počas predčasných parlamentných volieb na Slovensku v sobotu 30. septembra 2023. FOTO TASR - Daniel Stehlík Zdroj: Daniel Stehlík

7:35 Na potreby predčasných parlamentných volieb sa v meste Senica vytvorilo 16 volebných okrskov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová. "Všetky volebné miestnosti boli otvorené načas o 7.00 h. Pri niektorých už pred otvorením čakali prví voliči," uviedla Moravcová.

7:30 Ako informuje riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na MV SR Eva Chmelová, o 9.00hod začne zasadať Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán, ktorej prvoradou úlohou bude zabezpečiť plynulý a nerušený priebeh volieb. Zaoberať sa bude aj podnetmi, ktoré prišli ako podozrenie z porušenia volebného moratória.

7:20 Ministerstvo vnútra SR zriadilo v súvislosti s dnešnými parlamentnými voľbami infolinku pre voličov na číslach 02/48592317 a 02/48952312. Infolinka funguje od otvorenia volebných miestností 7.00hod až do ukončenia volieb o 22.00hod. MV SR o tom informovalo na svojej sociálnej sieti.

7:00 Na Slovensku sa otvorili hlasovacie miestnosti, začína sa volebný deň.

6:30 V Bratislave bude na priebeh sobotných (30. 9.) volieb do Národnej rady (NR) SR dohliadať vo zvýšenej miere aj mestská polícia. Posilnené budú nielen hliadky v teréne alebo aj na vysunutých pracoviskách.

6:15 Zo zahraničia hlasovalo poštou 58 779 voličov, ide o rekordný počet. O voľbu poštou požiadalo spolu 72 993 ľudí.

6:00 Vítame vás pri našom volebnom on-line spravodajstve! Dianie sledujeme naživo, všetky aktuálne správy a zaujímavosti nájdete v tomto článku a na Pluska.sk.