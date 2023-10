Priebeh volieb ste s nami včera sledovali ONLINE, pozrite si záznam:

Aktuálne je sčítaných 99,96 % hlasov a výsledky sú nasledovné:

Na prvom mieste skončila strana Smer-SD so ziskom 22,95% hlasov

Na druhé miesto sa dostalo Progresívne Slovensko s 17,95% hlasov

Tretie miesto obsadila strana Hlas-SD s 14,71% hlasov

Koalícia OĽANO a priatelia, KÚ a Za ľudí získala 8,90%

KDH získala 6,83%

SaS získala 6,31%

SNS získala 5,63%

Tesne pred bránami parlamentu skončili strany Republika (4,76%) a Aliancia (4,39%)

8:15 Volebná účasť sa vyšplhala na 68,51%, čo je najviac za posledných 20 rokov.

8:10 Po sčítaní 99,96% okrskov voľby vyhrala strana SMER-SD. Svoj hlas jej odovzdalo 22,95% voličov.

8:05 Strana Smer-SD sa stala víťazom volieb v okrese Martin, Trenčín aj Banská Bystrica.

8:00 Bývalý český predseda vlády Andrej Babiš zagratuloval Robertovi Ficovi k víťazstvu vo voľbách. "Gratulujem Petrovi Pellegrinimu k skvelému výsledku a prajem celému Slovensku vládu, ktorá bude doma pracovať pre lepší život ľudí a ťažko brániť záujmy všetkých občanov Slovenska v Európe," napísal Babiš na sociálnu sieť.

Takéto sú možné koalície

7:50 Neoficiálne výsledky predčasných parlamentných volieb po zrátaní 99,90 % volebných okrskov vytvárajú predpoklady pre dve funkčné koalície. Aká koalícia vznikne bude záležať najmä na rozhodnutí strany Hlas - SD Petra Pellegriniho.

Na snímke predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini (uprostred) a ďalší členovia strany sa účastnia na brífingu počas volebnej noci vo volebnej centrále strany v Bratislave v nedeľu 1. októbra 2023.

Prirodzeným partnerom víťaznej strany Smer - SD, ktorá podľa prepočtov SITA získa 42 mandátov, je Slovenská národná strana, ktorá by mala získať 10 poslaneckých kresiel. Pokiaľ by do tejto koalície vstúpil Hlas - SD s 27 mandátmi, spolu by koalícia disponovala 79 hlasmi.

Prípadná koalícia vedená Progresívnym Slovenskom s 32 mandátmi, stranou SaS s 11 hlasmi, KDH s 12 mandátmi a s 27 poslancami Hlasu - SD by disponovala 82 mandátmi.

Ďalšou možnosťou je, že by sa KDH pridalo k trojkoalícii Smer - Hlas - SNS a umožnilo by tejto zostave získať 91 kresiel, čiže tesnú ústavnú väčšinu.

7:45 Strana Smer-SD sa stala podľa neoficiálnych výsledkov víťazom volieb aj v okrese Nitra. Po spočítaní 100 percent volebných zápisníc jej odovzdalo svoj hlas 28,46 percenta voličov. Na druhom mieste sa podľa Štatistického úradu SR umiestnilo PS s 16,82 percentami, nasleduje Hlas-SD s podporou 16,66 percenta. Ďalšími v poradí sú OĽANO a priatelia, KÚ a Za ľudí (6,62 %), SaS (6,26 %), SNS (5,87%) a KDH (5,53%).

7:40 Strana Smer-SD sa stala podľa neoficiálnych výsledkov víťazom volieb v okrese Žilina. Po spočítaní 100 percent volebných zápisníc jej odovzdalo svoj hlas 28,16 percenta voličov. Na druhom mieste sa podľa Štatistického úradu SR umiestnilo PS s 17,20 percentami, nasleduje Hlas-SD s podporou 15,24 percenta. Ďalšími v poradí sú SNS (8,00 %), OĽANO a priatelia, KÚ a Za ľudí (6,65 %), SaS (6,22 %) a Republika (5,24 %).

Na snímke člen predseda strany Smer - sociálna demokracia Robert Fico prichádza do volebnej centrály strany počas predčasných parlamentných volieb na Slovensku v Bratislave v sobotu 30. septembra 2023.

7:35 Spolu s tretím Hlasom a znovuzrodenou SNS môžu mať síce tesnú, ale pohodlnú väčšinu 79 poslancov, píše v analýze novinár Jakub Filo pre denník SME.

7:30 Známe sú už aj výsledky hlasovania zo zahraničia. Slováci žijúci mimo domova by jednoznačne zvolili stranu Progresívne Slovensko, ktorá medzi nimi získala 61,7% hlasov. Na druhom mieste je SaS s 10,8% a Smer získal 6,1%.

7:00 Spočítaných je 99,90% hlasov.

6:50 Predbežný 15-percentný výsledok strany Hlas-SD vo voľbách umožňuje, ale aj bráni vzniku koalície. Akékoľvek rozhodnutie, akým smerom sa budú uberať rokovania o koalícii, bude prijímané jednomyseľným rozhodnutím predsedníctva strany.

V nedeľu nadránom to uviedol predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini s tým, že ich výsledok teší. Zároveň pogratuloval neoficiálnemu víťazovi volieb Smeru-SD a jeho predsedovi Robertovi Ficovi.

Na snímke tlačová konferencia politickej strany HLAS SD ku zhodnoteniu volieb v reštaurácii Aušpic.

6:30 "SNS dokázala to, čo sa doteraz nepodarilo žiadnej inej strane na slovenskej politickej scéne - zjednotiť národné sily," vyjadril sa k výsledkom volieb predseda strany Andrej Danko.

Parlamentné voľby na Slovensku. Volebná centrála Slovenskej národnej strany. Na snímke je Andrej Danko - predseda SNS.

6:20 "Predbežné výsledky sobotňajších parlamentných volieb ukazujú, že konzervatívna politická strana má stále miesto na slovenskej politickej scéne," uviedol predseda KDH Milan Majerský.